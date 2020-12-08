Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Почти месяц назад завершился военный конфликт в Нагорном Карабахе (27 сентября – 10 ноября), по итогам которого под контроль Азербайджана перешли семь районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и часть непризнанной НКР. Одним из факторов военного преимущества Баку, по мнению ряда мировых СМИ, стало массированное применение беспилотников Bayraktar и Harop турецкого и израильского производства. В то же время российская армия на сегодняшний день не имеет на вооружении серийных ударных дронов.

"У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия "Ростеха", но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт". Кроме того, концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник"… Сейчас министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, когда в России начнется серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Говоря об "Охотнике", Чемезов напомнил, что этот беспилотник уже испытывался в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Глава "Ростеха" также отметил, что малоразмерные БЛА концерна "Калашников" уже применяются российскими военными в Сирии.

Среди беспилотников среднего класса, разрабатываемых предприятиями корпорации, Чемезов назвал созданный КБ "Луч" БЛА "Корсар", который также способен нести оружие. По его словам, данные дроны могут быть запущены в серию сразу же после поступления соответствующего заказа от Минобороны.