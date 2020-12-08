Войти
РИА Новости

Минобороны попросило ускорить разработку ударных беспилотников

357
0
0
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министерство обороны России просит предприятия отечественного военно-промышленного комплекса ускорить разработку ударных беспилотников, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Почти месяц назад завершился военный конфликт в Нагорном Карабахе (27 сентября – 10 ноября), по итогам которого под контроль Азербайджана перешли семь районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики и часть непризнанной НКР. Одним из факторов военного преимущества Баку, по мнению ряда мировых СМИ, стало массированное применение беспилотников Bayraktar и Harop турецкого и израильского производства. В то же время российская армия на сегодняшний день не имеет на вооружении серийных ударных дронов.

"У нас уже есть носители, и в этом направлении работают не только предприятия "Ростеха", но и Уральский завод гражданской авиации, и компания "Кронштадт". Кроме того, концерн "Сухой" уже завершил разработку и начал испытания тяжелого БПЛА "Охотник"… Сейчас министерство обороны просит максимально ускориться в завершении всех работ по этим проектам", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, когда в России начнется серийное производство ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Говоря об "Охотнике", Чемезов напомнил, что этот беспилотник уже испытывался в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Глава "Ростеха" также отметил, что малоразмерные БЛА концерна "Калашников" уже применяются российскими военными в Сирии.

Среди беспилотников среднего класса, разрабатываемых предприятиями корпорации, Чемезов назвал созданный КБ "Луч" БЛА "Корсар", который также способен нести оружие. По его словам, данные дроны могут быть запущены в серию сразу же после поступления соответствующего заказа от Минобороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Корсар БЛА
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Концерн Калашников
Кронштадт
Луч КБ
Минoбороны РФ
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
02.11.2020
Впереди даже Турция: Россия проспала беспилотную революцию
02.09.2020
«Оборонка» обороне
15.04.2020
Сможет ли охотиться «Охотник»?
18.07.2019
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
24.08.2018
Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»