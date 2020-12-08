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РИА Новости

Штатный двигатель для Су-57 планируют создать в 2022 году

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Катаев

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Работы по создания двигателя второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 году, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Мы продолжаем работу над двигателем второго этапа. Продолжаются его летные испытания в составе самолета. Изготовлено несколько опытных образцов нового двигателя. Идет доводка его узлов и систем. И я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство", - сказал он.

Чемезов напомнил, что ВКС России уже были переданы 10 машин для опытной эксплуатации, опытной партии, до конца года армия должна получить первый истребитель пятого поколения в рамках ранее подписанного контракта на 76 машин, при этом первые серийные Су-57 будут оснащены двигателями первого этапа ("изделие-117").

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.

На сегодняшний день опытные образцы Су-57 летают с двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запущен в серийное производство.

Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие-117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения – совершать полёты на сверхзвуковых скоростях в бесфорсажном режиме.

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Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
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Слюсарь Юрий
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АРМИ-20XX
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