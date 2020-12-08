Беспилотная "Армата" не будет производиться серийно

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Беспилотная версия новейшего российского танка Т-14 "Армата" не будет производится серийно, эта машина является по сути демонстратором технологий перспективной робототехники, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Ранее в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" заявили о том, что "Армата" успешно прошла испытания в беспилотном режиме.

"Нет, конечно. На этой машине мы обкатываем беспилотные технологии. В основном используется как управляемая экипажем техника", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос журналиста, планируется ли серийный выпуск беспилотных Т-14.

При этом глава "Ростеха" отметил, что внедренные в стандартную версию "Арматы" технологии искусственного интеллекта автоматизируют большую часть операций этой бронемашины.

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Танк "Армата" предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

На форуме "Армия-2018" Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Как сообщал замминистра обороны Алексей Криворучко, весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.