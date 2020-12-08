Ряд зарубежных стран заинтересовались покупкой С-500

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ряд зарубежных стран, в том числе те, у которых на вооружении есть российские системы ПВО С-400 "Триумф", заинтересованы в закупке новейших систем ПВО-ПРО С-500 "Прометей", заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

На сегодняшний день С-400 стоит на вооружении Китая и Турции, помимо этого контракт на поставку данных систем подписан с Индией.

"Интерес (со стороны иностранных покупателей – ред.) есть, но кто (интересуется – ред.), я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400", - сказал Чемезов.

Как ранее заявлял заместитель министра обороны Алексей Криворучко, Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы дальнего перехвата С-500 в 2021 году, серийная поставка начнется в 2025 году.

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению систем" класса земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Согласно данным открытых источников, радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Кроме того, система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.