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Интерфакс-АВН

Чемезов сообщил об испытаниях в Сирии российских боевых роботов

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Боевой робот "Соратник" пока без ракет и его младший "брат" с ракетами.
Боевой робот "Соратник" пока без ракет и его младший "брат" с ракетами.
Источник изображения: Сергей Птичкин /РГ

Москва. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские боевые роботы прошли испытания в Сирии, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Сейчас в этом направлении активно работает концерн "Калашников". Они производят боевые робототехнические комплексы, которые уже были задействованы в Сирии. Над созданием таких комплексов работает и ряд других наших предприятий", - заявил Чемезов журналистам.

Других деталей он не уточнил.

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии. Среди них робот-сапер "Уран-6", боевые роботы "Уран-9", "Нерехта", "Соратник", "Платформа-М" и "Арго".

"Соратник" - разработка концерна "Калашников". Он может использоваться в качестве машины для огневой поддержки, разведки, подвоза боеприпасов и топлива и эвакуации раненых.

При весе до 7 тонн он может развивать скорость до 40 км/ч. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км.

Боевой модуль робота предусматривает установку различных видов вооружения, в частности, пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм, 30-мм гранатомет типа АГ-17А и 40-мм автоматический гранатомет.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Нерехта РТК
Уран-6
Уран-9
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