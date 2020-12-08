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ТАСС

Первые ЗРС С-500 "Прометей" поступят в войска в 2021 году

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

Все испытания "Алмаз-Антей" уже давно завершил, отметил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции не повлияла на сроки передачи первых образцов зенитных ракетных систем С-500 "Прометей" в войска, которая должна начаться в 2021 году. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Насколько знаю, нет (пандемия не повлияла на сроки поставок - прим. ТАСС). По сути, все испытания "Алмаз-Антей" уже давно завершил, планировали [начать поставки] в 2021 году", - сказал он.

Глава Ростеха также отметил, что интерес к новой российской ЗРС уже проявляет ряд стран, однако об экспорте С-500 пока говорить рано. "Прежде чем начать продавать, надо обеспечить свою армию, потом уже на экспорт. У нас пока даже нет паспорта экспортного облика и выставочного паспорта. Поэтому даже говорить об этом рано. Интерес [со стороны иностранных покупателей] есть, но, кто [интересуется], я не скажу. Это в том числе и те, кто уже приобрел у нас С-400", - пояснил Чемезов.

На форуме "Армия-2020" вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что система С-500 уже проходит госиспытания, идут закупки комплектующих для серийного производства. Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял, что начало серийных поставок запланировано на 2025 год.

В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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