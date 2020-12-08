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ТАСС

Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года

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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Вильф

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что все работы по Су-57 ведутся в соответствии с графиком, который был дан Минобороны

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый серийный истребитель Су-57 с двигателем первого этапа будет передан Минобороны РФ до конца года. Об этом сообщил журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В ближайшее время, буквально до конца года, мы должны поставить серийный самолет с двигателем первого этапа. Всем характеристикам, которые предъявляются к самолетам пятого поколения, он соответствует", - сказал он.

Чемезов также уточнил, что все работы по Су-57 ведутся в соответствии с графиком, который был дан Минобороны. "Мы уже поставили 10 машин из опытной партии, они успешно поработали. Сейчас идет выполнение государственного контракта на поставку 76 самолетов", - сказал глава Ростеха.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
08.12.2020 05:46
Где бы найти человек 50 Чемезовых...
0
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