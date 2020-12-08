Названы сроки серийных поставок танка Т-14 «Армата» в войска

Серийные поставки в Вооруженные силы России новейшего танка Т-14 «Армата» начнутся в 2021 году. Об этом в понедельник, 7 декабря, на брифинге сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии», — указал он.

Как отметил Чемезов, документы для экспорта танка оформлены в 2019 году, вооружение рекламируют заказчикам. На форуме «Армия» танк представили гостям выставки, можно было к нему подойти и сфотографировать.

В начале июля сообщалось о подготовке Россией «Арматы» к продаже за рубеж. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.