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Известия.ru

Названы сроки серийных поставок танка Т-14 «Армата» в войска

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Серийные поставки в Вооруженные силы России новейшего танка Т-14 «Армата» начнутся в 2021 году. Об этом в понедельник, 7 декабря, на брифинге сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сегодня это, безусловно, лучший танк в мире. В перспективе эта машина будет новым основным танком российской армии», — указал он.

Как отметил Чемезов, документы для экспорта танка оформлены в 2019 году, вооружение рекламируют заказчикам. На форуме «Армия» танк представили гостям выставки, можно было к нему подойти и сфотографировать.

В начале июля сообщалось о подготовке Россией «Арматы» к продаже за рубеж. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

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Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Чемезов Сергей
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