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Известия.ru

«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В SSJ New, новой версии самолета Sukhoi Superjet 100, будет заменено 97% иностранных комплектующих, рассказал на встрече с журналистами гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В первую очередь планируется заменить российско-французский двигатель Sam146 на полностью российский ПД-8. Его сертификация запланирована на 2023 год, начало выпуска новой версии самолета — на 2024 год. В госкорпорации планируют также заместить бортовое оборудование и агрегаты — почти весь самолет за исключением небольшого количества компонентов.

«Речь идет не только об импортозамещении — есть задача сделать самолет как можно более экономически выгодным. Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные, и, соответственно, самолет будет дешевле», — сказал глава «Ростеха».

Он добавил, что стоимость разработки обновленной версии воздушного судна будет ниже, чем 120–130 млрд рублей, но точную сумму не назвал.

Источники «Известий» в отрасли оценивают долю иностранных комплектующих в текущей версии SSJ100 от 50 до 75%. О начале разработки новой версии самолета стало известно в 2020 году.

Сергей Чемезов сказал, что в ближайшие годы российские авиакомпании получат 59 машин SSJ100. Из них в ближайшем будущем пять самолетов получит группа «Аэрофлот» (на данный момент в парке группы 54 самолета SSJ100), три самолета — «Азимут» (11 самолетов), один — Red Wings (сегодня в парке три SSJ100).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
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2 комментария
№1
08.12.2020 05:37
Где 97 там и 100, или?..
0
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№2
08.12.2020 07:25
[q="]Наши комплектующие будут дешевле, чем импортные, и, соответственно, самолет будет дешевле», — сказал глава «Ростеха».[/q]

они и должны получиться  дешевле хотя бы потому, что зарплату своим рабочим будут платить в разы меньше, чем получат европейские или американские.
Но гордиться этим не стоит и стремиться надо к другому. Вот когда продукция будет стоить дороже (потому что там заложены большие зарплаты и прибыль) , но будут покупать её, а не боинги и эрбасы, тогда будет чем гордиться.
+1
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