Истребитель Су-57 в 2022 году получит двигатель второго этапа

Работы по истребителю пятого поколения Су-57 ведутся в соответствии с графиком, в 2022 году самолет получит двигатель второго этапа.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, уже поставлено 10 машин из опытной партии и они успешно поработали. Сейчас идет выполнение госконтракта на поставку 76 самолетов.

Он отметил, что до конца года должен быть поставлен серийный самолет с двигателем первого этапа. Он соответствует всем характеристикам, которые предъявляются к самолетам пятого поколения.

Чемезов подчеркнул, что сейчас продолжается работа над двигателем второго этапа, проводятся его летные испытания в составе самолета. Уже изготовлено несколько опытных образцов нового двигателя. Идет доводка его узлов и систем. "Я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло" и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство", - подчеркнул Чемезов.

Александр Степанов