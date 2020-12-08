Войти
Российская газета

Истребитель Су-57 в 2022 году получит двигатель второго этапа

340
0
0
Источник изображения: Андрей Катаев/РИА Новости

Работы по истребителю пятого поколения Су-57 ведутся в соответствии с графиком, в 2022 году самолет получит двигатель второго этапа.

Об этом сообщил на брифинге генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, уже поставлено 10 машин из опытной партии и они успешно поработали. Сейчас идет выполнение госконтракта на поставку 76 самолетов.

Он отметил, что до конца года должен быть поставлен серийный самолет с двигателем первого этапа. Он соответствует всем характеристикам, которые предъявляются к самолетам пятого поколения.

Чемезов подчеркнул, что сейчас продолжается работа над двигателем второго этапа, проводятся его летные испытания в составе самолета. Уже изготовлено несколько опытных образцов нового двигателя. Идет доводка его узлов и систем. "Я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло" и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство", - подчеркнул Чемезов.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
19.11.2019
Турция, Индия, ОАЭ. Какие страны могут купить истребитель Су-57
30.01.2018
ОПК: объем госзаказа не снижен, но расслабляться не стоит
16.11.2017
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
01.07.2013
Звезда салона
19.08.2011
Премьера Т-50 - Правительство
22.04.2010
Сергей Чемезов: «На нас колоссальная ответственность — экономическая и социальная»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»