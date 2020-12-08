Михайловская военная академия отметила 200-летний юбилей

Михайловская военная артиллерийская академия 5 декабря отметила свой 200-летний юбилей, передает телеканал «Известия».

Михайловская военная артиллерийская академия 5 декабря отметила свой 200-летний юбилей, передает телеканал «Известия».

За два века академия выпустила 90 тыс. специалистов специалистов для российских вооруженных сил. Вуз готовит военнослужащих по 62 специальностям, около 50 преподавателей имеют степень докторов наук.

Шесть выпускников приставлены к званию Героев России, 95 военных стали героями Советского Союза. 257 артиллеристов, которые закончили Михайловскую академию, стали георгиевскими кавалерами.