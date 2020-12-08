Войти
Известия.ru

Михайловская военная академия отметила 200-летний юбилей

291
0
0

Михайловская военная артиллерийская академия 5 декабря отметила свой 200-летний юбилей, передает телеканал «Известия».

Михайловская военная артиллерийская академия 5 декабря отметила свой 200-летний юбилей, передает телеканал «Известия».

За два века академия выпустила 90 тыс. специалистов специалистов для российских вооруженных сил. Вуз готовит военнослужащих по 62 специальностям, около 50 преподавателей имеют степень докторов наук.

Шесть выпускников приставлены к званию Героев России, 95 военных стали героями Советского Союза. 257 артиллеристов, которые закончили Михайловскую академию, стали георгиевскими кавалерами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
16.06.2009
Ташкентский авиазавод войдет в ОАК не ранее 2011 года
18.12.2008
В ГНПП "Сплав" проведены работы по адаптации РСЗО "Смерч" для использования в условиях индийского высокогорья
04.07.2008
Оборонный вектор содружества
27.12.2007
Начался второй этап формирования Атомэнергопрома – 9 ФГУПов преобразованы в ОАО
06.07.2007
Улан-Удэнский авиационный завод не будет выплачивать дивиденды за 2006 г.
22.12.2006
Предприятия космической отрасли Украины увеличат в 2006 г. объемы производства и реализации продукции до 1,7 млрд грн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»