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Известия.ru

Украинский министр рассказал о позоре своей страны

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Южмаш
На предприятии Южмаш.
Источник изображения: Михаил Маркив / "Коммерсантъ"

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский назвал позором, то, что страна не может запустить собственный спутник. Об этом он заявил в воскресенье, 6 декабря, в эфире «Радио Свобода».

«Украинские спутники для нашей страны — это позор. Потому что мы говорим о «великой космической державе» Украине, говорим, что у нас есть Южмаш, а в конечном счёте мы не имеем ни одного спутника на орбите, кроме двух наноспутников, которые запустили наши студенты из КПИ Сикорского. Все данные мы получаем с иностранных спутников», — отметил он.

Глава ведомства указал на то, что спутники есть даже у некоторых государств Африки, а «космическая держава» Украина со времени распада СССР не запустила ни одного.

«Когда к нам приезжают африканские делегации к нам и ведут переговоры, а мы продолжаем свысока с ними разговаривать, после этого визави задают вопрос: «Извините, а сколько у вас спутников сейчас на орбите?» Ноль. А у них два. И кто тогда из нас космическая держава?» — задался вопросом Уруский.

Он добавил, что у Белоруссии или у Азербайджана тоже есть спутники, а Украина за тридцать лет не смогла отправить в космос ни одного аппарата.

В ноябре стало известно, что Украина присоединилась американской программе по исследованию Луны и Марса «Артемида». В Государственном космическом агентстве Украины заверили, что страна обладает всеми научно-техническими возможностями и опытом, для того чтобы стать «весомым партнером NASA.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что рaкета-нoситель «Сoюз-2.1б» со спутникaми связи «Гoнец-М» и аппaратом рoссийского обoронного ведoмства стaртовала с кoсмодрома Плeсецк.

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Азербайджан
Белоруссия
Россия
США
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Южмаш
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Луна
Марс
Наноиндустрия
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