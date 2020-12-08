США продолжают испытание атомной бомбы B61-12.

Согласно публикации Национальной лаборатории Сандиа в августе текущего года в США впервые прошли испытания атомной бомбы B61-12, сброшенной из оружейного отсека самолета на сверхзвуковой скорости.

Истребитель F-35A ВВС США сбросил B61-12 с высоты примерно 3500 м над полигоном Тонопа (Tonopah) в Неваде. Бомба, предназначенная для тестирования, содержала неядерные компоненты и макеты ядерных элементов конструкции. В заявлении говорится, что после сброса авиационный боеприпас упал в назначенной целевой области примерно через 42 секунды.

Атомная бомба в отсеке F-35A. Август 2020

Ранее, в марте и июле 2020 г., Sandia в сотрудничестве с Национальной администрацией по ядерной безопасности (NNSA), Лос-Аламосской национальной лабораторией и ВВС США провела демонстрацию полной системы вооружения B61-12. Причем, в первом случае боеприпас сбрасывалась из истребителей F-15 и F-16, а летом в испытаниях атомной бомбы использовался бомбардировщик B-2 Spirit.

«Мы демонстрируем большую совместимость и универсальность B61-12 для ядерного сдерживания, и мы делаем это в мире COVID-19», – прокомментировал событие Стивен СЭМЮЭЛС, менеджер группы системы B61-12.

Sandia National Laboratories – это лаборатория проектирования и разработки неядерных компонентов национального ядерного арсенала, включая новое изделие B61-12. Помимо разработки неядерных компонентов, Sandia выполняет функции технического интегратора всей оружейной системы.

По материалам ресурса flugrevue.de