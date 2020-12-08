Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции

Генеральный директор Роскосмоса написал, что ждет "компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook предложил делиться компетентными идеями по облику и характеристикам новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС.

"Друзья, мы в Роскосмосе ведем проработку облика новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС. Очевидно, что она должна быть многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой. Посещаемой или постоянно обитаемой. Национальной или с международным участием. Хотел бы провести с вашей помощью "общественно-экспертный научно-технический совет". Жду от вас компетентных предложений по составу служебных модулей и облику станции, высоте, форме и наклонении ее орбиты", - написал генеральный директор Роскосмоса.

Рогозин отметил, что "скоро придется принимать окончательные решения".

В мае глава Роскосмоса сообщал, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. Он отметил, что необходимость новой станции вызвана тем, что МКС, по его мнению, просуществует еще 7-10 лет, поскольку существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей. Новая станция по конфигурации будет схожа с другой отечественной станцией - "Мир", которая была затоплена в 2001 году.