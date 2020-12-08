Военная академия РВСН отмечает 200-летний юбилей

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В Балашихе академии выделили 120 га и готовы предоставить еще, если понадобится. Фото автора.

Экипаж МКС поздравил вуз с юбилеем, пожелав преподавателям и курсантам благополучия и новых свершений

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Военная академия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого отмечает 200-летие со дня основания. Экипаж Международной космической станции (МКС) поздравил вуз с юбилеем, пожелав преподавателям и курсантам благополучия и новых свершений.

Из космоса

"От всей души желаем командованию, профессорско-преподавательскому составу, ветеранам, слушателям и курсантам академии здоровья, благополучия, новых успехов и свершений на благо Отечества", - сказал космонавт Сергей Рыжиков, поздравляя академию.

Второй член экипажа МКС Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что вымпел академии, доставленный космонавтами на МКС, возвращен на землю сменившейся экспедицией. "Он символизирует огромный вклад лучшего политехнического военно-учебного заведения России в подготовку офицерских кадров для ракетно-космической отрасли страны. С подписью членов экипажа и печатью российского сегмента МКС, мы надеемся, он займет достойное место в вашем музее", - обратился космонавт к курсантам, слушателям и преподавателям.

Как рассказали в Минобороны, то, что вымпел действительно побывал в космосе, подтверждается специальной печатью МКС. Также на нем стоят автографы космонавтов Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Вымпел будет храниться в аудитории академии имени Константина Циолковского.

Начальник академии генерал-майор Леонид Михолап пожелал преподавателям благополучия, здоровья, оптимизма и новых достижений в подготовке офицерских кадров.

"Уверен, что личный состав академии направит все силы и энергию на развитие российской военной школы, на совершенствование военно-профессиональной подготовки защитников Отечества, с честью исполняющих свой долг по сохранению стабильности в мире и обеспечении безопасности государства", - говорится в поздравлении генерала, опубликованном в понедельник в газете "Красная звезда". Михолап рассказал, что в день празднования пройдет церемония гашения почтовой карточки с оригинальной маркой, возложение цветов к мемориалам академии, могилам начальников Военной академии РВСН, выдающихся ветеранов и выпускников, а на торжественном построении личному составу вручат государственные и ведомственные награды.

Двести лет назад

Вуз ведет свою историю от офицерских классов Артиллерийского училища, открытого 7 декабря 1820 года в Санкт-Петербурге по указу Великого князя Михаила Павловича Романова.

В течение двух веков учебное заведение неоднократно меняло предназначение и название. Сначала академия носила наименование Михайловской, в советское время получила имя Феликса Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны дислоцировалась в Самарканде (Узбекская ССР).

В 1945 году в академии был создан факультет реактивного вооружения и была начата подготовка инженеров-ракетчиков. В 1953 году учебное заведение было разделено на два - Военную артиллерийскую инженерную академию имени Ф. Э. Дзержинского с дислокацией в Москве и Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина в историческом здании Михайловской артиллерийской академии в Ленинграде.

В 1997 году главное учебное заседание РВСН было реорганизовано в Военную академию РВСН имени Петра Великого.

Академия трижды удостоена высоких государственных наград: в 1938 году - ордена Ленина, в 1945 году - ордена Суворова I степени и в 1970 году - ордена Октябрьской Революции.

По данным Минобороны России, среди воспитанников академии 194 кавалера военного ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза, три Героя России, 39 Героев Труда и более 300 лауреатов государственных премий.

Лучший военный вуз

Академия считается одной из основоположниц высшего военного и технического образования в России. В ее стенах зародились и получили развитие ряд военно-технических направлений, впоследствии оформившихся в шесть самостоятельных военных учебных заведений, три факультета и пять военных кафедр в гражданских вузах страны. Научно-педагогические школы академии оказали значительную помощь в становлении 19 военных училищ.

Сейчас на базе академии создан современный учебно-научный кластер для подготовки офицерских кадров командного и инженерного профилей. Курсанты и слушатели проходят обучение на современные типы комплексов стратегического значения, в том числе ракетные комплексы "Ярс", "Сармат" и "Авангард".

Глава Минобороны генерал армии РФ Сергей Шойгу назвал учебное заведение лучшим военным политехническим институтом. На сегодняшний день для курсантов и слушателей создана необходимая современная материально-техническая база, внедрены интерактивные формы обучения.

В систему подготовки также внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, в том числе 3D-моделирование. За последний год в учебный процесс введено более 40 новых тренажерных систем. До конца года планируется внедрить еще 21 учебно-тренажерный комплекс. По данным военного ведомства, основной упор при подготовке будущих ракетчиков делается на практическую составляющую: на практику отведено около 30% времени.

По данным военного ведомства, учащиеся стабильно занимают призовые места на всероссийских олимпиадах.

В академии работают более 20 военно-специальных научных школ, охватывающих основные направления исследований в интересах обеспечения развития Вооруженных сил РФ, в первую очередь - РВСН и Космических войск, совершенствования вооружения и военной техники, способов их применения, а также поддержания боевой готовности войск.

Среди профессорско-преподавательского состава академии 59 докторов и 233 кандидата наук, 44 профессора и 123 доцента, три лауреата государственных премий, два заслуженных деятеля науки, 11 заслуженных работников высшей школы. Также в академии созданы 34 военно-научные школы.