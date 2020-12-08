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Военно-промышленный курьер

США начинают укреплять связи с Сербией

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Источник изображения: vpk-news.ru

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков выделит до $ 500 тысяч на проект под названием «Граждане против коррупции», который будет реализовываться в Сербии.

Инициатива направлена на содействие построению в стране гражданского общества, которое «взаимодействует с правительством Сербии политически и через систему правосудия» с акцентом на борьбу с коррупцией, сообщает RT.

«Проект «Граждане против коррупции» нацелен на укрепление связей между учреждениями сектора правосудия и верховенства права с населением, которому они служат, посредством оказания поддержки местным образовательным учреждениям и организациям гражданского общества», - уточняется в тексте заявления бюро.

Как отмечается в документе, в целом на реализацию проекта будет выделено пять грантов, их размер может варьироваться в пределах от $ 50 тысяч до $ 100 тысяч.

Ранее сообщалось о планах Госдепа выделить грант некоммерческим организациям, которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и Соединённых Штатов, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Европейский союз.

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Страны
Сербия
США
Проекты
Евросоюз
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1 комментарий
№1
08.12.2020 05:44
Гыы, нашли с кем )))
Провал. Сербы всё съедят и попросят ещё ) Не на тех напали.
Это не хохлы, даже не попрыгают.
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