США начинают укреплять связи с Сербией

Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с международным незаконным оборотом наркотиков выделит до $ 500 тысяч на проект под названием «Граждане против коррупции», который будет реализовываться в Сербии.

Инициатива направлена на содействие построению в стране гражданского общества, которое «взаимодействует с правительством Сербии политически и через систему правосудия» с акцентом на борьбу с коррупцией, сообщает RT.

«Проект «Граждане против коррупции» нацелен на укрепление связей между учреждениями сектора правосудия и верховенства права с населением, которому они служат, посредством оказания поддержки местным образовательным учреждениям и организациям гражданского общества», - уточняется в тексте заявления бюро.

Как отмечается в документе, в целом на реализацию проекта будет выделено пять грантов, их размер может варьироваться в пределах от $ 50 тысяч до $ 100 тысяч.

Ранее сообщалось о планах Госдепа выделить грант некоммерческим организациям, которые помогут «укрепить связи» между гражданами Сербии и Соединённых Штатов, а также будут содействовать вступлению балканской республики в Европейский союз.