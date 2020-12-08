Русский «Терминатор»: несомненно наводящий ужас, потенциально ненужный (Popular Mechanics, США)

Автор рассказывает об особом типе бронированной военной машины, который родился из опыта уличных боев 1990-х и 2000-х. Оказывается, кто-то во время этих боев жалел городское население, а кто-то заметил: неплохо бы иметь машину, способную стрелять по верхним этажам высотных зданий.

Может быть, российской армии вообще не нужна такая машина, однако выглядит она устрашающе.

- Российская армия получила первые боевые машины поддержки танков БМПТ

- БМПТ предназначена для защиты танков посредством поражения противотанковых средств противника типа ПТРК

- Сначала Россия отказалась от этих машин, но сейчас начала поставлять их в сухопутные войска

Российская армия получила первую партию боевых машин поддержки танков БМПТ. Произошло это спустя 30 лет после появления концепции такой машины. БМПТ, также известная под названием "Терминатор", предназначена для сопровождения танков на поле боя, а также обнаружения и уничтожения живой силы противника, оснащенной противотанковыми средствами.

По сообщению портала Defense News, российские сухопутные войска получили восемь таких бронированных машин для испытаний на учениях. БМПТ приняты в состав 90-й танковой дивизии, дислоцирующейся в Челябинской области.

"Терминатор" выполнен на базе шасси танка Т-90, но вместо башни у него… очень много оружия. БМПТ оснащена двумя автоматическими пушками 2А42 калибра 30 мм, двумя автоматическими гранатометами АГД-17 четырьмя управляемыми ракетами 9М120-1 "Атака". При необходимости на машину может крепиться и пулемет калибра 7,62 мм с дистанционным управлением.

Экипаж из пяти человек (четыре оператора систем вооружений и механик-водитель) защищен мощной танковой броней и динамической защитой "Реликт", предназначенной для нейтрализации кумулятивных снарядов.

Работы по проектированию БМПТ начались в 1980-е годы. После первой неудачной войны России в Чечне в 1994-1995 годах этот проект снова сняли с полки. В боях с чеченскими боевиками российские танковые войска несли тяжелые потери. В канун нового 1995-го года наступление российских войск на город Грозный закончилось массовым уничтожением российских танков и личного состава. Одна только 131-я майкопская бригада за два дня боевых действий потеряла 800 человек личного состава, 20 из 26 танков и 102 из 120 других бронированных машин.

Одной из главных причин таких огромных потерь стала конструкция российских танков. Советские и российские танки отличаются приземистостью и "зализанным" корпусом. Танк благодаря этому становится ниже и незаметнее на поле боя. Но это ограничивает угол подъема и склонения его пушки.

Наступая в современном городе с его многоэтажными зданиями, российские танки не могли вести огонь из пушек по противотанковым расчетам противника, которые стреляли по ним с верхних этажей. Российские танки оснащены 12,7-мм пулеметами, из которых можно вести стрельбу под любым углом. Но они предназначены для ведения борьбы с вертолетами и самолетами, и когда танкисты открывали из них стрельбу, им тут же отвечали огнем из стрелкового оружия.

БМПТ предназначена для того, чтобы охранять российские танки в обстановке, похожей на бои в Грозном. Ее задача состоит в поиске, обнаружении и уничтожении противотанковых расчетов противника. Автоматические пушки, пулеметы и гранатометы имеют большой угол возвышения, и из них можно обстреливать противника, укрывающегося в многоэтажных зданиях. При этом экипаж "Терминатора" защищен от огня противника.

В западных армиях, в частности, в армии США, нет ничего подобного БМПТ. Это связано с тем, что натовские армии не видят в них необходимости.

Боевой опыт сухопутных войск США в ходе иракской войны показывает, что танки весьма результативно действуют в городских районах. В частности, это показало сражение за Фалуджу в 2004 году. Наверное, все дело в подготовке экипажей. Майкопская бригада наступала в Грозном в составе колонн, и ее танки попадали в ловушку, когда боевики подбивали головную и замыкающую машину. Между тем американские сухопутные войска и морская пехота наступали на Фалуджу в составе спешившихся подразделений, которые уничтожали живую силу противника. Танки вызывали только тогда, когда надо было прорвать особенно упорную, эшелонированную оборону, использующую особенности городской местности.

Российские сухопутные войска решили принять БМПТ на вооружение в 2010 году, но закупать их не стали, объявив, что на нынешнем поле боя эти машины пока не нужны. Очевидно, сейчас Москва изменила свою точку зрения. Натовские войска широко используют пехоту, вооруженную противотанковыми средствами, так что машина типа "Терминатора" в таких обстоятельствах снова может пригодиться.

Что касается прозвища "Терминатор", то неизвестно, откуда оно взялось. Возможно, все дело в знаменитом фильме. БМПТ с ее "руками" в виде автоматических пушек и противотанковых ракет действительно имеет некоторое сходство с роботизированными танками-убийцами из научно-фантастических фильмов.

Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)