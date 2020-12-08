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ТАСС

Военно-морскую базу под Петербургом в 2021 году усилят ракетным комплексом "Бал"

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Кроме того, на флот должен поступить малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ленинградская военно-морская база будет усилена дивизионом подвижного берегового ракетного комплекса "Бал" в 2021 году. Об этом сообщил командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов в интервью газете "Красная звезда".

"На флот должны поступить малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", морской тральщик проекта 12700 "Александрит", патрульные катера проекта 03160 "Раптор", истребитель Су-30СМ, дивизион подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион" и многие другие образцы вооружения. Кроме того, Ленинградская военно-морская база будет усилена дивизионом подвижного берегового ракетного комплекса "Бал", - сказал он.

По словам Носатова, в этом году новую технику и вооружение Балтийский флот получает в плановом порядке. "Недавно был поднят Военно-морской флаг на малом ракетном корабле "Одинцово". В боевом составе Балтийского флота теперь, таким образом, три новейших МРК проекта 22800 "Каракурт", вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". На флот также поступил новый быстроходный десантный катер проекта 02510 БК-16", - отметил он.

Кроме этого, по словам адмирала, морская авиация флота пополнилась тяжелым многоцелевым истребителем Су-30СМ, а на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса поступили 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Су-30
Т-72
Т-72Б
Проекты
03160 Раптор
21631 Буян-М
22800 МРК
БФ
Калибр КР
пр. 12700
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