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Вестник Мордовии

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На вооружение подразделений ПВО сухопутных войск российской армии продолжают поступать новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3".

В настоящее время они являются идеальным оружием по борьбе с различными воздушными целями, в том числе с ударными беспилотными летательными аппаратами, не только с теми, что находятся на вооружении, но и с перспективными образцами. Заявленная дальность применения: от 2,5 до 70 км, высота - от 5 м до 35 км.

Каждая пусковая установка несет до 12 ракет, которые имеют так называемые активные помехозащищенные радиолокационные головки самонаведения, позволяющие реализовать принцип "выстрелил -забыл".

Прицельное оборудование позволяет обнаруживать противника в пассивном режиме, не демаскируя себя.

Высокая автоматизация позволяет развертывать и свертывать ЗРК всего лишь за 5 минут.

Применяемое гусеничное шасси обладает высокой проходимостью и маневренностью.

Для продажи за рубеж предназначена версия "Викинг", которая уже демонстрировалась на международных военно-технических формах "Армия", проходивших в подмосковном парке "Патриот".

Дмитрий Лемешко

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Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Бук ЗРК
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5 комментариев
№1
08.12.2020 02:28
Вот таких комплексов и нехватило Армении
0
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№2
08.12.2020 02:48
Текст лучше, чем заголовок, хотя и в тексте  есть ошибки. Но начну с заголовка.

Уничтожат не любой (беспилотник). И дело даже не в соотношении стоимости ЗУР 9М317М и "любого беспилотника", в конце концов, война не сводится к "бухгалтерии".
Дело в том, что беспилотник - по сравнению с пилотируемым человпеком ЛА - имеет (теоретически) очень широкий диапазон допустимых ускорений. Поэтому для перехвата "беспилотника" (не любого, конечно) возрасатют требования к допустимой перегрузке ЗУР, причем в разных направлениях (не только вдоль оси ЗУР). У 9М317М техническая максимально допустимая перегрузка - 24 g. А если учесть ее, ЗУР, ОЧЕНЬ высокую скорость, то "охота" на легкие и ОЧЕНЬ маневренные беспилотники - дело для этого комплекса непростое. Это первое.
Второе. Наведение. ЗУР 9М38 и 9М317М - в отличие от утверждения в тексте - имеют комбинированное инерциальное и ПОЛУактивное наведение, т.е. неоходима подсветка цели. Тут две проблемы: 1) видимость цели (я о БПЛА) и 2) ее ЭПР. БПЛА часто имеют очень малую ЭПР (понятно почему), так что тут ОЧЕНЬ возможны сложности - радар подсветки находится на земле, т.е. "далеко" - в отличие от случая с активной ГСН.
Третье - это стоимость ЗУР и БПЛА, осоьенно "любого". :)

О тексте.

Цитата
Каждая пусковая установка несет до 12 ракет, которые имеют так называемые активные помехозащищенные радиолокационные головки самонаведения, позволяющие реализовать принцип "выстрелил -забыл".

ЗУР 9М38 и 9М317М - штатные ЗУР Бук-М3 - имеют полуактивную ГСН, а не активную. Так что  о "выстрелил-забыл" при использовании этих ЗУР придется забыть еще до выстрела. :)

Цитата
Прицельное оборудование позволяет обнаруживать противника в пассивном режиме, не демаскируя себя.

По-настоящему пассивный режим - это обнаружение по инфракрасному  излучению (я о целях, которые не используют свои обнаруживаемые активные средства поиска). ОЛС-35 из состава оборудования Су-35, например, обнаруживает цель типа Су-30 на расстоянии до 35 км в ППС, и до 90 - в ЗПС (рл открытым данным).  ДО. В зависимости от ... . Но в смысле  "электромагнитных сигнатур" Су-30 и "любой беспилотник" - это совсем не одно и то же.  :)

Дались всем эти беспилотники, особенно "любые". :( Надо перехватывать (или "обезоруживать") не "любые", а "опасные в конкретной ситуации". Видов и типов БПЛА столько, что НЕ ПОЛУЧИТСЯ создать для "любого из них" ОДНО адекватное средство поражения.
0
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№3
08.12.2020 03:34
Цитата, ID: 19550 сообщ. №2
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Угроза была обозначена в долине Бе-ка в 1982 г..
Не хватило времени создать оружие против них, или мозгов?
После провала российских систем ПВО в Армении, покупатели на "Бук" вряд-ли найдутся.
Ну может те купят, кто пассажирские самолеты планирует сбивать.
-3
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№4
08.12.2020 06:41
Цитата, Семенов сообщ. №3
Ну может те купят, кто пассажирские самолеты планирует сбивать.
- так у вас уже есть, зачем вам новые? Вы и со старого "неплохо" справились.
0
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№5
08.12.2020 08:12
Цитата, Семенов сообщ. №3
Угроза была обозначена в долине Бе-ка в 1982 г..

:)
Каких только баек - особенно среди сиволапого мужичья - не ходит вокруг событий в долине Бекаа (а не "Бе-ка" и не "Бя-ка" :))

Цитата, Семенов сообщ. №3
Не хватило времени создать оружие против них, или мозгов?

О да, с мозгами были проблемы - укропитеки стали массово и с вожделением смотреть в польскую дупу, а куда-ж без них-то, без укропитеков, в смысле мозгов? :)

Цитата, Семенов сообщ. №3
После провала российских систем ПВО в Армении, покупатели на "Бук" вряд-ли найдутся.

Так ликуйте - покупатели переключатся на украинские "модернизации" С-125. Перемога же!!!!
:)
https://defence-ua.com/people_and_company/vertikal_novogo_klassa_vozmozhnosti_sozdanija_ukrainskogo_zrk_ch3-335.html

Существующий в Украине научный, технологический и промышленный задел позволяет в достаточно короткие сроки создать ряд новых образцов зенитного ракетного вооружения.

Эти зенитные ракетные комплексы обеспечат решение задач в интересах Вооруженных Сил нашей страны и будут достаточно серьезным конкурентным продуктом на международном рынке вооружений.

В этом убеждено руководство Государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч».

Набирая высоту
Если ЗРК малой дальности рассчитан на поражение воздушных целей – как аэродинамических, так и баллистических – на максимальной дальности до 30 км и на высоте до 10 км, то следующая разработка ГККБ «Луч» уже вполне претендует на выход в сегмент ЗРК средней дальности. Речь идет о глубокой модернизации ЗРК С-125 «Печора», которая выполняется в рамках контракта на построение системы ПВО Эфиопии с опорой на РЛС дежурного режима украинского производства и ЗРК С-125, которые после модернизации станут качественно другими. Именно на этом проекте оттачиваются ключевые решения, необходимые как для ЗРК малой дальности, так и для создания двух отечественных ЗРК средней дальности.
...


Цитата, Семенов сообщ. №3
Ну может те купят, кто пассажирские самолеты планирует сбивать.

Т.е. укропитеки. :) :) :)
Нет, только "цельнокостночерепная" укробычара может так  по-идиотски подставляться. :) И не смейте изображать оскорбление. :)
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