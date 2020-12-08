Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

На вооружение подразделений ПВО сухопутных войск российской армии продолжают поступать новейшие зенитные ракетные комплексы "Бук-М3".

В настоящее время они являются идеальным оружием по борьбе с различными воздушными целями, в том числе с ударными беспилотными летательными аппаратами, не только с теми, что находятся на вооружении, но и с перспективными образцами. Заявленная дальность применения: от 2,5 до 70 км, высота - от 5 м до 35 км.

Каждая пусковая установка несет до 12 ракет, которые имеют так называемые активные помехозащищенные радиолокационные головки самонаведения, позволяющие реализовать принцип "выстрелил -забыл".

Прицельное оборудование позволяет обнаруживать противника в пассивном режиме, не демаскируя себя.

Высокая автоматизация позволяет развертывать и свертывать ЗРК всего лишь за 5 минут.

Применяемое гусеничное шасси обладает высокой проходимостью и маневренностью.

Для продажи за рубеж предназначена версия "Викинг", которая уже демонстрировалась на международных военно-технических формах "Армия", проходивших в подмосковном парке "Патриот".

Дмитрий Лемешко