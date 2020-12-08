Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник

Текст лучше, чем заголовок, хотя и в тексте есть ошибки. Но начну с заголовка.
Уничтожат не любой (беспилотник). И дело даже не в соотношении стоимости ЗУР 9М317М и "любого беспилотника", в конце концов, война не сводится к "бухгалтерии".
Дело в том, что беспилотник - по сравнению с пилотируемым человпеком ЛА - имеет (теоретически) очень широкий диапазон допустимых ускорений. Поэтому для перехвата "беспилотника" (не любого, конечно) возрасатют требования к допустимой перегрузке ЗУР, причем в разных направлениях (не только вдоль оси ЗУР). У 9М317М техническая максимально допустимая перегрузка - 24 g. А если учесть ее, ЗУР, ОЧЕНЬ высокую скорость, то "охота" на легкие и ОЧЕНЬ маневренные беспилотники - дело для этого комплекса непростое. Это первое.
Второе. Наведение. ЗУР 9М38 и 9М317М - в отличие от утверждения в тексте - имеют комбинированное инерциальное и ПОЛУактивное наведение, т.е. неоходима подсветка цели. Тут две проблемы: 1) видимость цели (я о БПЛА) и 2) ее ЭПР. БПЛА часто имеют очень малую ЭПР (понятно почему), так что тут ОЧЕНЬ возможны сложности - радар подсветки находится на земле, т.е. "далеко" - в отличие от случая с активной ГСН.
Третье - это стоимость ЗУР и БПЛА, осоьенно "любого". :)
О тексте.
Цитата
Каждая пусковая установка несет до 12 ракет, которые имеют так называемые активные помехозащищенные радиолокационные головки самонаведения, позволяющие реализовать принцип "выстрелил -забыл".
ЗУР 9М38 и 9М317М - штатные ЗУР Бук-М3 - имеют полуактивную ГСН, а не активную. Так что о "выстрелил-забыл" при использовании этих ЗУР придется забыть еще до выстрела. :)
Цитата
Прицельное оборудование позволяет обнаруживать противника в пассивном режиме, не демаскируя себя.
По-настоящему пассивный режим - это обнаружение по инфракрасному излучению (я о целях, которые не используют свои обнаруживаемые активные средства поиска). ОЛС-35 из состава оборудования Су-35, например, обнаруживает цель типа Су-30 на расстоянии до 35 км в ППС, и до 90 - в ЗПС (рл открытым данным). ДО. В зависимости от ... . Но в смысле "электромагнитных сигнатур" Су-30 и "любой беспилотник" - это совсем не одно и то же. :)
Дались всем эти беспилотники, особенно "любые". :( Надо перехватывать (или "обезоруживать") не "любые", а "опасные в конкретной ситуации". Видов и типов БПЛА столько, что НЕ ПОЛУЧИТСЯ создать для "любого из них" ОДНО адекватное средство поражения.