Войти
Военно-промышленный курьер

На Украине в срочном порядке уничтожили елочные игрушки со «звездой»

454
4
0
Источник изображения: vpk-news.ru

На фабрике елочных игрушек в поселке Клавдиево (Киевская область) приостановили производство партии елочных игрушек. Причина - в производственной линии оказались игрушки в виде пятиконечной звезды с надписью «Армия России».

На Украине пятиконечная звезда считается символом «российского агрессора». В связи с этим на погонах у украинских офицеров вместо звезд ромбы. По распоряжению президента Украины на главной новогодней елке Украины водрузят не звезду, а шляпу. Примечательно, что на «государственную измену» указал производственный экскурсовод Сергей Савченко, который водит на фабрику туристов.

Эскиз со звездой и надписью «Армия России» создали дизайнеры фабрики, сообщил Савченко в Facebook. «Разбить веру людей в добро так же просто, как и елочную игрушку, созданную этими людьми», - сообщил Савченко. Друзья экскурсовода советуют, чтобы он довел эту ситуацию до особого сведения в СБУ - что Савченко и сделал.

Игрушечная фабрика под Киевом работает по договорам с российским «Ашаном». Генеральный подрядчик фирмы располагается в Москве, сообщает Eadaily.

Пресс-служба фабрики поспешила принести извинения за оскорбление «патриотических чувств» своего сотрудника. Производство шариков с «вражеской» символикой остановлено, выпущенная «предательская» партия игрушек уничтожена.

«В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», - сообщили в руководстве производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Похожие новости
30.04.2020
Соединенные Штаты диктуют НАТО свои условия: новые рекомендации Атлантического совета
29.04.2020
Пандемия, говорите?
17.06.2019
Дивизия особого назначения. Об истории главного боевого соединения Росгвардии
11.06.2019
Не было в России авианосцев — и не будет: ТАВКР «Адмирал Кузнецов» застыл в ремонте
13.04.2018
Украина продаст США военные разработки советских времен
13.11.2006
В Российском фонде федерального имущества подведены итоги участия в международном авиасалоне Airshow China 2006
4 комментария
№1
08.12.2020 03:34
С очередной перамогой! )) Идиоты. коммерческий же заказ.
+2
Сообщить
№2
08.12.2020 03:41
А сколько у нас тролли могут постов в сутки писать? Обычные пользователи  три, а у некоторых я с десяток в сутки насчитал.  Не звезды надо гасить, а троллей и ботов.
-1
Сообщить
№3
08.12.2020 03:48
Мне делать нечего, целую неделю.
Переболел короной в феврале, сейчас нашли антитела и у местных случилась истерика.
И Вашингтон и Прага и Кишинев и Москва и Киев и Анкара и Бонн - все одинаково больны на голову.
Троллю потому, что идёте строем за психами.
+2
Сообщить
№4
08.12.2020 04:09
Мочить )))
Вы уже намочили, под себя, 35-миллионное государство ходит кругами вокруг кучки сепаратистов и может только облизываться.
Как и наши кишинёвские олени.

Никто нигде в мире серьезно не разговаривает со шлюхами, и никогда не будет, койка шлюхи - у параши.

Мочители...

У нас сейчас эта тупорылая манда Санду пришла - тоже отмочит... Вся страна её ссаньём вонять будет. Дай бог, если не кровью.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 09:29
  • 68
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 08.12 09:07
  • 3
Путин обсудил с Меркель Карабах, Донбасс и коронавирус
  • 08.12 08:52
  • 1
XXI век и племенное государство
  • 08.12 08:28
  • 1
Рогозин в Facebook попросил делиться предложениями по новой орбитальной станции
  • 08.12 08:12
  • 5
Зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" уничтожат любой беспилотник
  • 08.12 08:09
  • 2
Утечка секретных данных: в Таганроге обокрали «самолет судного дня»
  • 08.12 07:25
  • 2
«Ростех» рассчитывает заменить 97% импортных комплектующих в новой версии SSJ
  • 08.12 07:07
  • 260
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 08.12 07:00
  • 14
Турецкий беспилотник смог войти в воздушное пространство Крыма и сделал снимки российских ПВО в прицеле
  • 08.12 06:56
  • 7
Матвиенко предложила давать военную ипотеку сотрудникам МВД и Росгвардии
  • 08.12 05:46
  • 1
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 08.12 05:44
  • 1
США начинают укреплять связи с Сербией
  • 08.12 05:35
  • 1
В России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками
  • 08.12 05:21
  • 3
Плавающие танки возвращаются в строй
  • 08.12 04:50
  • 1
МВД начало проверку из-за кражи техники из «самолета Судного дня»