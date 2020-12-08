На Украине в срочном порядке уничтожили елочные игрушки со «звездой»

На фабрике елочных игрушек в поселке Клавдиево (Киевская область) приостановили производство партии елочных игрушек. Причина - в производственной линии оказались игрушки в виде пятиконечной звезды с надписью «Армия России».

На Украине пятиконечная звезда считается символом «российского агрессора». В связи с этим на погонах у украинских офицеров вместо звезд ромбы. По распоряжению президента Украины на главной новогодней елке Украины водрузят не звезду, а шляпу. Примечательно, что на «государственную измену» указал производственный экскурсовод Сергей Савченко, который водит на фабрику туристов.

Эскиз со звездой и надписью «Армия России» создали дизайнеры фабрики, сообщил Савченко в Facebook. «Разбить веру людей в добро так же просто, как и елочную игрушку, созданную этими людьми», - сообщил Савченко. Друзья экскурсовода советуют, чтобы он довел эту ситуацию до особого сведения в СБУ - что Савченко и сделал.

Игрушечная фабрика под Киевом работает по договорам с российским «Ашаном». Генеральный подрядчик фирмы располагается в Москве, сообщает Eadaily.

Пресс-служба фабрики поспешила принести извинения за оскорбление «патриотических чувств» своего сотрудника. Производство шариков с «вражеской» символикой остановлено, выпущенная «предательская» партия игрушек уничтожена.

«В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», - сообщили в руководстве производства.