За последние несколько лет Узбекистан обновил почти треть вооружения

Ташкент. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Узбекистан за последние годы обновил 27% вооружения и техники, открыты новые и проведена реконструкция старых военных полигонов, сообщает в четверг информационная служба сената страны.

"В последние годы благодаря проведению ускоренными темпами работ по обеспечению войск новым вооружением и техникой обновлено 27% имеющегося вооружения и техники", - говорится в сообщении.

По данным информслужбы, комитет сената по вопросам обороны и безопасности в четверг в режиме видеоконференции провел заседание, где была заслушана информация министра обороны страны Баходыра Курбанова о развитии вооруженных сил страны.

Курбанов сообщил, что в соответствии с международными требованиями проведена реконструкция учебно-тренировочного центра горной подготовки, четырех военных полигонов.

"На территории полигона "Чирчик" в Ташкентской области заново возведен учебно-полевой центр министерства обороны по моделированию и симуляции", - отметил министр.

По его данным, в этом центре впервые прошли обучение по специальному учебному курсу 160 командиров тактического звена и 23 офицера силовых структур, добавили в информслужбе сената.