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Время электроники

Китай опередил США по патентам в области искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект.
Источник изображения: https://industry-hunter.com/

Китай впервые стал лидером по патентам в области искусственного интеллекта. Об этом заместитель главы Китайской академии исследований киберпространства Ли Юйсяо (Li Yuxiao) заявил на конференции WIC (World Internet Conference).

Он привел данные, согласно которым в 2019 году китайские компании и изобретатели по всему миру подали более 110 тысяч заявок на регистрацию патентов, связанных с ИИ-технологиями. В предыдущие годы лидерство в этом направлении удерживали США. Сколько заявок на ИИ-патенты поступило из Соединенных Штатов в 2019 году, не уточняется.

"Китай укрепляет свою независимость и технологические возможности в области информационных технологий", - заявил Ли Юйсяо.

Оценки специалистов iiMedia показывают, что наиболее активно технологии искусственного интеллекта в Китае используются в сферах видеонаблюдения, финансовом секторе, маркетинге и транспорте.

Ли Юйсяо говорит, что развитие ИТ-отрасли в Китае всегда придерживалось концепции "ориентированности на людей", что позволяло населению пользоваться видимыми, доступными и простыми в использовании услугами в различных отраслях, особенно в сферах образования, здравоохранения и культуры.

При этом, как пишет издание South China Morning Post, Китаю, который собирается стать мировым лидером в области искусственного интеллекта к 2030 году, все же нужно будет решить некоторые проблемы, в частности нечеткость сценариев применения технологий ИИ, высокие инвестиции, а также проблемы безопасности и этики.

Министерство промышленности и информатизации КНР выделило 17 приоритетных областей для развития ИИ и призвало китайские технологические компании и научно-исследовательские институты участвовать в так называемой национальной команде для достижения технологических прорывов. Здесь они попытаются повторить подход, который оправдал себя при создании национальной телекоммуникационной индустрии, - из очень большого числа участников в несколько этапов отбираются лучшие из лучших, из них выращиваются лидеры отрасли. Предполагается, что министерство выберет не более трех компаний в каждой из этих областей и предложит им "большую поддержку и продвижение".

 "Искусственный интеллект - это новая движущая сила технологической революции и трансформации. Нам необходимо активизировать усилия в сфере развития технологий искусственного интеллекта нового поколения, чтобы придать импульс качественному экономическому росту страны", - заявил китайский лидер Си Цзиньпин (Xi Jinping).

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