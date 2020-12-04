Войти
Время электроники

В России издали первую в мире книгу, переведённую и иллюстрированную искусственным интеллектом

259
0
0
Офис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании "Яндекс" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Перевод сделан Яндекс.Переводчиком, а изображение на обложке нарисовано нейросетью. Перевод с английского языка на русский был целиком выполнен всего за 40 секунд.

Яндекс поделился своим очередным достижением. В России впервые издали книгу, переведенную Яндекс.Переводчиком. Это также можно считать первым официально признанным прецедентом, когда для издания книги использовался машинный перевод.

В издательстве Individuum выходит новая книга известного английского экономиста Дэниела Сасскинда о наступающей эпохе искусственного интеллекта. Как отмечает Яндекс, перевод всей 350-страничной книги «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» с английского языка на русский был целиком выполнен Яндекс.Переводчиком всего за 40 секунд.

Для перевода в Яндексе использовали один из алгоритмов Яндекс.Переводчика, который применяется для больших текстов — например, для перевода в поиске Яндекса статей Википедии, которых нет на русском языке. Одна из самых обсуждаемых книг этого года появится в печатном виде в продаже в декабре, ее электронная версия уже доступна для подписчиков сервиса Bookmate.

Сотрудничество издателей именно этой книги с Яндексом неслучайно. Автор книги «Будущее без работы» размышляет о будущем работы в связи с прогрессом в области искусственного интеллекта и присвоением машинами все большего объема задач, ранее выполнявшихся людьми. В то же время Сасскинд отмечает, что человечество устало бояться конкуренции со стороны машин и развенчивает заблуждения о «замене человека роботом».

С целью продемонстрировать всю серьезность предположений автора, к изданию книги на русском языке привлекли новые технологии: изображение на обложке нарисовано нейросетью Яндекса, а перевод с английского языка сделан Яндекс.Переводчиком.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Проекты
AI
Робот
Похожие новости
23.12.2019
Frankfurter Rundschau (Германия): борьба Путина за власть на дне моря
23.08.2019
В России через 10-15 лет могут создать робота с полностью искусственным интеллектом
11.12.2017
Американский эксперт о российских программах в области беспилотных средств
17.10.2016
Андрей Григорьев: «Исследования в области гиперзвуковой техники в ближайшем будущем приведут к появлению новых систем вооружений с улучшенными характеристиками»
27.05.2015
Ловушка для супергероя
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 07:18
  • 1
ВВС Мали приобрели второй самолет ВТА C-295
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)