В России издали первую в мире книгу, переведённую и иллюстрированную искусственным интеллектом

Перевод сделан Яндекс.Переводчиком, а изображение на обложке нарисовано нейросетью. Перевод с английского языка на русский был целиком выполнен всего за 40 секунд.

Яндекс поделился своим очередным достижением. В России впервые издали книгу, переведенную Яндекс.Переводчиком. Это также можно считать первым официально признанным прецедентом, когда для издания книги использовался машинный перевод.

В издательстве Individuum выходит новая книга известного английского экономиста Дэниела Сасскинда о наступающей эпохе искусственного интеллекта. Как отмечает Яндекс, перевод всей 350-страничной книги «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» с английского языка на русский был целиком выполнен Яндекс.Переводчиком всего за 40 секунд.

Для перевода в Яндексе использовали один из алгоритмов Яндекс.Переводчика, который применяется для больших текстов — например, для перевода в поиске Яндекса статей Википедии, которых нет на русском языке. Одна из самых обсуждаемых книг этого года появится в печатном виде в продаже в декабре, ее электронная версия уже доступна для подписчиков сервиса Bookmate.

Сотрудничество издателей именно этой книги с Яндексом неслучайно. Автор книги «Будущее без работы» размышляет о будущем работы в связи с прогрессом в области искусственного интеллекта и присвоением машинами все большего объема задач, ранее выполнявшихся людьми. В то же время Сасскинд отмечает, что человечество устало бояться конкуренции со стороны машин и развенчивает заблуждения о «замене человека роботом».

С целью продемонстрировать всю серьезность предположений автора, к изданию книги на русском языке привлекли новые технологии: изображение на обложке нарисовано нейросетью Яндекса, а перевод с английского языка сделан Яндекс.Переводчиком.