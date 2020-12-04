Утверждён состав экспертного совета по отечественному ПО.

Новый состав экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО), который проводит экспертизу заявлений IT-компаний на включение сведений об их продуктах в единый реестр российского ПО и евразийского ПО, опубликован на сайте Минцифры.
Кроме того, экспертный совет по российскому ПО наделён обязанностью дополнительной экспертизы заявок на гранты.
В новый совет вошли:
- Председатель: Шадаев Максут Игоревич – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
- Заместитель председателя: Паршин Максим Викторович – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Члены Экспертного совета
По представлению федеральных органов исполнительной власти:
- Новоженов Иван Владимирович – заместитель директора – начальник отдела импортозамещения ИКТ департамента развития отрасли IT Минцифры, ответственный секретарь Экспертного совета (без права голоса)
- Кузьменко Иван Юрьевич – заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга (с правом голоса)
По представлению Евразийской экономической комиссии:
- Алексанян Александр Сергеевич – помощник члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (с правом голоса)
По представлению российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и (или) поддержку такой деятельности:
- Массух Илья Иссович – директор АНО «Центр Компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» (без права голоса)
- Паршин Константин Евгеньевич – вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» (с правом голоса)
По представлению ассоциаций (союзов):
- Алтухов Леонид Геннадьевич – президент ООО «Интерпроком» (с правом голоса)
- Аксельрод Александр Викторович – генеральный директор ООО «КОРУС Консалтинг ДМ» (с правом голоса)
- Ашманов Игорь Станиславович – президент АО «Ашманов и партнеры» и АО «Крибрум» (с правом голоса)
- Баласанян Владимир Эдуардович – председатель совета директоров ООО «Электронные офисные системы» (с правом голоса)
- Болотин Павел Владимирович – директор Департамента программного обеспечения ООО «Открытые технологии» (без права голоса)
- Бочерова Елена Анатольевна – исполнительный директор ООО «Акронис-инфозащита» (с правом голоса)
- Голиков Александр Владимирович – председатель совета директоров ГК Аскон (с правом голоса)
- Гольдштейн Борис Соломонович – председатель совета директоров ООО «НТЦ Протей» (без права голоса)
- Дырмовский Дмитрий Викторович – генеральный директор ООО «Центр Речевых Технологий» (с правом голоса)
- Касперская Наталья Ивановна – генеральный директор ЗАО «ИнфоВотч» (с правом голоса)
- Кокарев Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «ИнфоТеКС» (с правом голоса)
- Кириченко Игорь Викторович – исполнительный директор ГК «NAUMEN» (с правом голоса)
- Лашин Ренат Леонидович – исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» (без права голоса)
- Макаревич Николай Николаевич – управляющий директор ООО «Диасофт платформа» (с правом голоса)
- Меандров Алексей Маркович – заместитель директора ООО «Новые Облачные Технологии» (с правом голоса)
- Моносов Александр Наумович – генеральный директор БФТ IBS (с правом голоса)
- Нуралиев Борис Георгиевич – директор ООО «1C» (с правом голоса)
- Рубанов Владимир Васильевич – управляющий директор ООО «P-Платформа» (без права голоса)
- Синенко Ольга Викторовна – генеральный директор АО «РТСофг» (с правом голоса)
- Смирнов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Базальт СПО» (с правом голоса)
- Шушкин Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ABBYY Россия (с правом голоса)