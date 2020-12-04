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Industry Hunter

Утверждён состав экспертного совета по отечественному ПО

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Утверждён состав экспертного совета по отечественному ПО
Утверждён состав экспертного совета по отечественному ПО.
Источник изображения: industry-hunter.com

Новый состав экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО), который проводит экспертизу заявлений IT-компаний на включение сведений об их продуктах в единый реестр российского ПО и евразийского ПОопубликован на сайте Минцифры.

Кроме того, экспертный совет по российскому ПО наделён обязанностью дополнительной экспертизы заявок на гранты.

 

В новый совет вошли:

  • Председатель: Шадаев Максут Игоревич – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
  • Заместитель председателя: Паршин Максим Викторович – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

 

Члены Экспертного совета

По представлению федеральных органов исполнительной власти:

  • Новоженов Иван Владимирович – заместитель директора – начальник отдела импортозамещения ИКТ департамента развития отрасли IT Минцифры, ответственный секретарь Экспертного совета (без права голоса)
  • Кузьменко Иван Юрьевич – заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга (с правом голоса)

 

По представлению Евразийской экономической комиссии:

  • Алексанян Александр Сергеевич – помощник члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (с правом голоса)

 

По представлению российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и (или) поддержку такой деятельности:

  • Массух Илья Иссович – директор АНО «Центр Компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» (без права голоса)
  • Паршин Константин Евгеньевич – вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» (с правом голоса)

 

По представлению ассоциаций (союзов):

  • Алтухов Леонид Геннадьевич – президент ООО «Интерпроком» (с правом голоса)
  • Аксельрод Александр Викторович – генеральный директор ООО «КОРУС Консалтинг ДМ» (с правом голоса)
  • Ашманов Игорь Станиславович – президент АО «Ашманов и партнеры» и АО «Крибрум» (с правом голоса)
  • Баласанян Владимир Эдуардович – председатель совета директоров ООО «Электронные офисные системы» (с правом голоса)
  • Болотин Павел Владимирович – директор Департамента программного обеспечения ООО «Открытые технологии» (без права голоса)
  • Бочерова Елена Анатольевна – исполнительный директор ООО «Акронис-инфозащита» (с правом голоса)
  • Голиков Александр Владимирович – председатель совета директоров ГК Аскон (с правом голоса)
  • Гольдштейн Борис Соломонович – председатель совета директоров ООО «НТЦ Протей» (без права голоса)
  • Дырмовский Дмитрий Викторович – генеральный директор ООО «Центр Речевых Технологий» (с правом голоса)
  • Касперская Наталья Ивановна – генеральный директор ЗАО «ИнфоВотч» (с правом голоса)
  • Кокарев Владимир Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «ИнфоТеКС» (с правом голоса)
  • Кириченко Игорь Викторович – исполнительный директор ГК «NAUMEN» (с правом голоса)
  • Лашин Ренат Леонидович – исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» (без права голоса)
  • Макаревич Николай Николаевич – управляющий директор ООО «Диасофт платформа» (с правом голоса)
  • Меандров Алексей Маркович – заместитель директора ООО «Новые Облачные Технологии» (с правом голоса)
  • Моносов Александр Наумович – генеральный директор БФТ IBS (с правом голоса)
  • Нуралиев Борис Георгиевич – директор ООО «1C» (с правом голоса)
  • Рубанов Владимир Васильевич – управляющий директор ООО «P-Платформа» (без права голоса)
  • Синенко Ольга Викторовна – генеральный директор АО «РТСофг» (с правом голоса)
  • Смирнов Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Базальт СПО» (с правом голоса)
  • Шушкин Дмитрий Юрьевич – генеральный директор ABBYY Россия (с правом голоса)
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
СКОЛКОВО
Проекты
ИТ
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