Утверждён состав экспертного совета по отечественному ПО.

Новый состав экспертного совета по российскому программному обеспечению (ПО), который проводит экспертизу заявлений IT-компаний на включение сведений об их продуктах в единый реестр российского ПО и евразийского ПО, опубликован на сайте Минцифры.

Кроме того, экспертный совет по российскому ПО наделён обязанностью дополнительной экспертизы заявок на гранты.

В новый совет вошли:

Председатель: Шадаев Максут Игоревич – министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

– министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Заместитель председателя: Паршин Максим Викторович – заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Члены Экспертного совета

По представлению федеральных органов исполнительной власти:

Новоженов Иван Владимирович – заместитель директора – начальник отдела импортозамещения ИКТ департамента развития отрасли IT Минцифры, ответственный секретарь Экспертного совета (без права голоса)

Иван Владимирович – заместитель директора – начальник отдела импортозамещения ИКТ департамента развития отрасли IT Минцифры, ответственный секретарь Экспертного совета (без права голоса) Кузьменко Иван Юрьевич – заместитель директора департамента цифровых технологий Минпромторга (с правом голоса)

По представлению Евразийской экономической комиссии:

Алексанян Александр Сергеевич – помощник члена Коллегии (министра) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (с правом голоса)

По представлению российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и (или) поддержку такой деятельности:

Массух Илья Иссович – директор АНО «Центр Компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» (без права голоса)

Илья Иссович – директор АНО «Центр Компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» (без права голоса) Паршин Константин Евгеньевич – вице-президент, исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда «Сколково» (с правом голоса)

По представлению ассоциаций (союзов):