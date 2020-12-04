Инженеры MIT научили искусственный интеллект самостоятельно проектировать роботов

Конструктор RoboGrammar

В Массачусетском технологическом институте запустили новый проект «RoboGrammar», который способен произвести революцию в робототехнике. Детально проект будет представлен его автором Аланом Чжао на предстоящей конференции SIGGRAPH Asia. Если говорить о сути, это инструмент для устранения базовых ошибок при проектировании роботов – новый ИИ учит людей и учится сам, как создавать самые эффективные машины для конкретных целей.

Как отмечает Чжао, хотя человеческая фантазия и безгранична, когда дело доходит до проектирования роботов, люди постоянно прибегают к клише. Например, мы автоматически считаем, что ходячий робот должен быть четвероногим, потому что с детства видим живых существ с четырьмя лапами. И в прямом смысле не представляем, куда и зачем пристроить пятую ногу, а вот ИИ может это сделать с большой эффективностью. Либо вовсе предложить комбинацию из ног, колес и крыльев. Весь процесс конструирования делится на три этапа. На первом ИИ собирает данные о местности, по которой должен будет передвигаться робот, и о доступных деталях для его сборки. На втором он генерирует множество дизайн-концептов конструкций на основе вводных данных, которые ранжирует по «разумности», отсеивая бесполезные варианты. После этого запускается Model Predictive Control, который заставляет модели проходить виртуальную полосу препятствий, чтобы оценить их параметры проходимости. RoboGrammar не создает роботов в прямом смысле, он даже не проектирует конкретные конструкции. Этот ИИ использует эвристический метод для оценки вариантов решения поставленной задачи, чтобы подсказать инженерам, в каком направлении двигаться. Точнее, помочь им избежать ошибок, отсоветовав применять колеса там, где лучше пригодятся ноги. А еще это очень интересный механизм для создания уникальных робо-персонажей.