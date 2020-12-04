Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса?

В четверг председатель правления Роснано Анатолий Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии, сообщил о том, что 3 декабря становится его последним днем работы в компании. "Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании", – сказал глава Роснано.

"Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано, мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались, да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Собственно говоря, об этом сказал Владимир Владимирович Путин, как все мы слышали вчера", – добавил Чубайс.

Слухи о возможной отставке политика появились еще в октябре и были связаны с реформой российских институтов развития. Затем в конце ноября Роснано и еще 15 других компаний перешли в управление нового института развития на базе ВЭБ.РФ.

Спустя неделю, 2 декабря, президент Владимир Путин предложил возглавить Роснано Сергею Куликову, первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру Ростеха. Предложение главы государства также поддержало правительство.

Куликов родился 9 апреля 1976 года. Он окончил Военный университет Минобороны России, РАНХиГС, МГТУ имени Баумана, а также Военную академию Генштаба ВС России. С 1994 по 2000 год Куликов служил в российской армии, с 2000 по 2001 год работал в "Промэкспорте", а с 2001 по 2008 год – в Рособоронэкспорте. Также Куликов был членом Совета директоров в компаниях ОАО "Мегафон", Yota Holding Limited, ОАО "Ростелеком", ОАО "Воентелеком".

С 2013 по 2016 год Сергей Куликов занимал должность исполнительного директора госкорпорации "Ростех", где он провел организационную реформу, ребрендинг компании, руководил электронным кластером корпорации.

На встрече с президентом, которая состоялась накануне, Куликов отметил, что "нам очень не хватает развитого математического моделирования свойств материалов для сокращения сроков проектирования и обратного инжиниринга от свойств". В качестве ближайших задач, по его словам, научиться превращать идеи в продукты, продажи – в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства – в промышленные. "Сегодняшние вычислительные мощности нам это позволяют, и у нас очень сильная математическая школа, алгоритмы мы умеем очень хорошо писать", – убежден без пяти минут глава Роснано.

По мнению экспертов, сильными сторонами Куликова являются большой опыт и глубокая вовлеченность в работу промышленности, а также понимание взаимодействия промышленников с органами власти и силовыми структурами. "Все механизмы, процедуры и особенности, в том числе неформальные, он отлично знает", – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский.

"Также Куликов хорошо знаком с работой научно-исследовательских организаций. Он лично знает весь директорский корпус. Бэкграунд для работы на новой должности у него отличный", – подчеркнул собеседник.

"Еще один плюс заключается в том, что Куликов – практик. Он знает производство, науку. Надеюсь, благодаря ему Роснано сможет уйти от "словесных" проектов, исправить ошибки и сосредоточиться на создании научно-практической базы. Это позволит обеспечить достойную перспективу как для гражданской, так и для военной промышленности", – сказал Мураховский.

Политолог Евгений Минченко также считает логичным "влить в Роснано свежую кровь", потому что Анатолий Чубайс бессменно управлял этой компанией с момента основания.

"Сам Куликов – выходец из команды гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова и является представителем нового поколения так называемых молодых управленцев. Кроме того, Куликов достаточно опытный человек и находится в хороших отношениях с администрацией президента", – рассказал Минченко. Что касается дальнейших перспектив самого Чубайса, собеседник подчеркнул:

"Анатолий Борисович не пропадает".

"Он человек известный и авторитетный, особенно в бизнес-среде. Также у него есть хорошие международные связи. Потому, я думаю, в будущем он найдет себе какую-то новую позицию", – спрогнозировал Минченко.

В свою очередь политолог Марат Баширов полагает, что Чубайс, "с учетом его энергии, харизмы и жесткой критики со стороны левого фланга, мог бы найти себя в партийной деятельности праволиберального толка".

"Правый фланг наших политических партий абсолютно не удовлетворяет запросы либеральных избирателей. Либерально-демократическая повестка полностью отдана или тем, кто лишь имитирует следование подобным ценностям, или тем, кто принадлежит к оппозиционерам-навальнистам, – пояснил Баширов. – Чубайс способен создать дееспособное предвыборное объединение или партию, которое смогло бы работать с такой повесткой".

Собеседник считает, что покинув Роснано, Чубайс не займет другой должности, связанной с государственной службой или реализацией национальных проектов. "Правда, сейчас нечасто говорят о том, что Чубайс также возглавляет Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии. Эту деятельность он точно не оставит, тем более что разработка "зеленых" видов энергии является частью той самой либеральной повестки", – заключил Баширов.

Ирина Яровая, Наталья Макарова