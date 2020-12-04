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Российская газета

Конашенков: Миротворцы в Карабахе используют современные средства связи

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Свою главную задачу - круглосуточно контролировать соблюдение режима прекращения огня - российские миротворцы в Нагорном Карабахе решают, в том числе с помощью современных технических средств.

К примеру, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что на 23 постах наблюдения наши "голубые каски" используют мобильный комплект защищенной видео-конференц-связи - МК ЗВКС. Он представляет собой компактную спутниковую антенну, сопряженную с блоком специальной аппаратуры и небольшим монитором для визуального общения военных.

Все это "хозяйство" обеспечивает миротворцев несколькими видами закрытых для посторонних ушей и глаз коммуникационных линий. Конкретно - режимной телефонной связью с абонентами. А еще системами видеотрансляции и передачи данных как в стационарных, так и в полевых условиях с привязкой к внешним или собственным спутниковым каналам связи.

Понятно, что такая техника для российских миротворцев, несущих службу в отрыве от места основной дислокации, в условиях горного карабахского рельефа и местной переменчивой погоды, словно палочка-выручалочка. Любую информацию об обстановке на посту и в своей зоне ответственности военные за считаные минуты могут передать в свой штаб и тут же получить оттуда распоряжения командования.

Упомянул Конашенков и о беспилотном "Орлане-10". По словам генерала, эти дроны военные, в частности, используют для контроля обстановки в Лачинском коридоре в окрестностях населенных пунктов Тех и Мардакерт.

Выбор беспилотной техники для работы в Нагорном Карабахе, конечно же, не случаен. При стартовой массе 14-18 килограммов "Орлан-10" способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, дрон может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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