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Известия.ru

Минобороны озвучило время проведения форума «Армия-2021»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Следующий международный военно-технический форум «Армия» пройдет в августе 2021 года. Об этом заместитель министра обороны России генерал армии Павел Попов сообщил в четверг, 3 декабря, на заседании организационного комитета.

«В августе следующего года состоится 7-й Международный военно-технический форум «Армия». В ходе его подготовки важно учесть все лучшие наработки прошедшего форума, который собрал около 1,5 тыс. предприятий», — цитирует замминистра телеканал «Звезда».

Он напомнил, что на форуме «Армия-2020» было представлено более 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения, приехали представители 92 государств, в том числе 18 делегаций высокого уровня.

Ранее, 1 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил признательность зарубежным оборонным ведомствам, которые приняли участие в форуме «Армия-2020» и Армейских международных играх (АрМИ-2020), учениях «Эшелон», «Нерушимое братство» и «Кавказ-2020», сообщается на сайте kp.ru.

2 декабря президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран ОДКБ планируют принять заявление о необходимости формирования справедливого мироустройства.

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Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
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