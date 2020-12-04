Haber7 (Турция): на заседании НАТО Чавушоглу осадил Помпео, обвинившего Турцию

В ходе заседания глав МИД стран-членов НАТО произошла перепалка между турецким министром и госсекретарем США. Как пишет Haber7, Чавушоглу резко ответил Помпео, обвинившего Турцию в нарушениях принципов НАТО. Турецкие читатели спорят, что лучше — остаться в НАТО или объединиться с тюрками, Россией и Китаем.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) резко ответил госсекретарю США Майку Помпео (Mile Pompeo), который взял Турцию под обстрел критики на заседании НАТО. Неожиданно поменяв тему и прямо взяв на прицел Турцию, Помпео обвинил Турцию в том, что она "выступает против принципов НАТО". А Чавушоглу осадил Помпео, необоснованно оклеветавшего Анкару.

В Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран - членов НАТО. Майк Помпео, участвовавший в заседании в последний раз от имени администрации Трампа, сделал ряд скандальных заявлений в отношении Турции. Как сообщает греческая газета "Катимерини" (Kathimerini) со ссылкой на высокопоставленных дипломатов, на заседании, в ходе которого планировалось обсудить вопрос о том, как Североатлантический альянс может стать сильнее в ближайшие десять лет, Помпео повысил градус напряжения и подверг критике Турцию. Госсекретарь США обвинил Анкару в "провокационных шагах" в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, сказал, что Турция "выступает против принципов НАТО" и "подрывает единство альянса". Кроме того, Помпео назвал покупку Турцией С-400 "подарком России".

Резкий ответ Чавушоглу

Ответ министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу Помпео, который взял на прицел Турцию, выйдя за рамки повестки дня, был резким. Чавушоглу сказал, что США "обзванивают европейских союзников и собирают фронт против Турции, беспечно занимают позицию на стороне Греции в региональных конфликтах, к тому же отказались продать систему противовоздушной обороны "Пэтриот" Турции". Чавушоглу также добавил, что, в то время как Турция воевала с ИГИЛ (запрещена в РФ - прим. ред.), США поддерживали террористов в Сирии, кроме того, поддерживая Армению в Нагорном Карабахе, США и Франция еще более усугубили конфликт.

Цель - поставить администрацию Джо Байдена в трудное положение

Некоторые высокопоставленные дипломаты, пожелавшие остаться неизвестными, предположили, что Помпео, принявший участие в последнем заседании НАТО от имени администрации Трампа, нагнетал напряженность, чтобы усложнить жизнь в альянсе администрации Джо Байдена, которая придет к власти в январе.

Комментарии читателей:

омер: Время Помпео уходит, он - хромая утка, не имеющая ни влияния, ни полномочий. Придет новый - посмотрим, его тоже приструним, если манера не изменится.

ТУРОК: Давайте выйдем из НАТО, НАТО без ТУРЦИИ - ничто.

Мелих: Америка - террористическая организация. Имейте это в виду.

Сорокдевятьпятьдесят: НАТО несет ответственность за все беспорядки, мы ничего не потеряем, если выйдем из НАТО.

человек из народа: Тем, кто говорит, какая польза от НАТО, давайте выйдем… Если бы нас не было в НАТО, то нас не было бы и на заседании альянса, а наш уважаемый министр не смог бы поставить Помпео на место из-за его антитурецких заявлений. Более того, мы бы даже не знали о всех аферах, которые готовятся против нас. Сейчас у нас, по крайней мере, есть возможность вмешаться изнутри, предотвратить некоторые проблемы. У нас есть право голоса наравне с так называемыми союзниками по НАТО, враждебными Турции государствами.

Кадир.: Чем быть в НАТО, лучше объединиться с тюрками, Россией, Китаем. Так было бы больше пользы. От ЕС, НАТО, ООН мы не видели ничего хорошего. Нужно выйти из всех сообществ неверных, включая суд по правам человека.

Гражданин: Вот, что происходит, когда ты не даешь своему союзнику систему, которую даешь террористу. Турцией не управляют из Вашингтона, Брюсселя.

Джихан: После Второй мировой войны Америка вмешалась в десятки стран, дескать, мы принесем мир. И в скольких из них мир?..

МолодойТурок: Можно было сказать еще жестче. У греков С-300, испытали, и никто не говорит об этом, почему?

Ахмет 66: Мы вторая по величине армия НАТО, все угрозы и опасности исходят от стран - членов НАТО. Россия по сравнению с НАТО гораздо дружественнее и уважительнее к нам, чем все страны - члены альянса. Однажды нужно спросить страны НАТО об этом парадоксе: когда греки покупают С-300, это не подарок России?