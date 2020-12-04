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WarSpot

Boeing научил дроны летать без участия людей

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Источник изображения: warspot.ru

Авиация сможет успешно действовать без людей. Вчера, 2 декабря, портал flightglobal.com сообщил о том, что компания Boeing провела тестирование беспилотников под управлением искусственного интеллекта.

«Испытания продемонстрировали наш успех в применении алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы научить «мозг» самолёта понимать, что от него требуется. Возможности канала передачи данных позволили самолёту связываться с другими платформами, чтобы они могли сотрудничать для выполнения миссии», — рассказали в пресс-службе Boeing.

Тестирование искусственного интеллекта для беспилотников

Тестирование проводилось в течение десяти дней на полигоне в австралийском штате Квинсленд. Сначала дрон самостоятельно совершал автономный полёт, затем к нему в команду добавляли по одному однотипному летательному аппарату. В конце испытаний сразу пять беспилотников смогли автономно действовать, распределять роли и передавать разведывательные данные наземным службам. При этом искусственный интеллект позволял беспилотникам не только эффективно обмениваться оперативными данными, но и более «опытным» аппаратам обучать «новичков». В перспективе искусственный интеллект для дронов сможет применяться в перспективных ведомых беспилотниках.

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Страны
Австpалия
Компании
Boeing
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AI
БПЛА
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