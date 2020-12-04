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Газета.ru

"Убийца истребителей": СМИ оценили "Прометей"

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Истребитель F-35
Истребитель F-35.
Источник изображения: gazeta.ru

NI: С-500 «Прометей» способен уничтожать истребители F-35

Американские журналисты пришли к выводу, что российская ЗРС "Прометей" может уничтожать созданные в США истребители 5-го поколения F-35 Lightning II. Создание этих самолетов стало самым затратным для Соединенных Штатов, но у них все равно регулярно выявляют недостатки.

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» - это убийца американского истребителя 5-го поколения F-35 Lightning II, утверждается в публикации на сайте журнала The National Interest.

Как пишут авторы материала, ЗРС С-400 «Триумф» поступила на вооружение в 2007 году, однако уже тогда российские специалисты начали работать над его возможной заменой.

Как подчеркивается в журнале, С-500 «Прометей» способен обнаруживать и одновременно атаковать до десяти боеголовок баллистических ракет, летящих со скоростью более четырех миль в секунду (более 6,4 км/сек), а также поражать низкоорбитальные спутники и ряд типов космических кораблей в ближнем космосе.

F-35 Lightning II - это созданный в США истребитель-бомбардировщик 5-го поколения. Он был спроектирован по технологии снижения заметности и способен нести ядерные боеголовки. В проекте по его производству, помимо Соединенных Штатов, принимают участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II оказалась самой дорогостоящей в истории производства оружия: на нее американская сторона потратила почти $1,5 трлн. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов. Но, несмотря на это, истребитель ввели в строй только через семь лет после предполагаемого срока. Более того, впоследствии эксперты неоднократно указывали на неисправности этой техники.

Что касается российского С-500 «Прометей», он относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. У него повышенный потенциал противоракетной обороны. Перспективная система способна ликвидировать не только баллистические, но и аэродинамические цели - самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

В июле этого года немецкий журнал Focus писал, что благодаря новому комплексу С-500 Россия опередила Соединенные Штаты и другие западные страны в вопросах ПВО на 15-20 лет. Журналисты подчеркнули, что даже новейшие истребители 5-го поколения с применением стелс-технологий могут стать легкой добычей для «Прометея».

В издании обратили внимание, что изначально эти комплексы собирались принять на вооружение в 2025 году, но позже стало понятно, что это может произойти и в текущем.

«Комплекс С-500 способен уничтожить практически все существующие и достойные упоминания цели в ближнем космосе и атмосфере, поэтому он способен решать стратегические вопросы в области противоракетной обороны», - приводило издание слова военного специалиста Игоря Коротченко.

Как указали в материале журналисты, ЗРК С-500 стал «всеядной» системой, существенно опережающий западные системы противовоздушной обороны (ПВО). К тому же, еще в прошлом году китайские эксперты говорили о «Прометее» как о самом передовом комплексе в мире, который может сбивать даже метеориты.

Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин ранее заявил в интервью «Красной звезде», что С-500 способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве.

Он уточнил, что технические характеристики «Прометея» позволяют отнести его к первому поколению систем противокосмической обороны.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», - подчеркнул главком.

Этот мобильный комплекс может поражать все типы целей на дальности до 480-600 км и на высоте до 200 км.

Как отметил президент России Владимир Путин, «Прометей» способен «работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос».

Кроме баллистических ракет и их боевых частей, С-500 также может быть использована для перехвата истребителей-невидимок 5-го поколения, стратегических бомбардировщиков, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.


Кристина Сизова

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