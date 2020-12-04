Миротворцы РФ в Карабахе оборудуют пропускные пункты

На брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, что произошло в Нагорном Карабахе за минувшие сутки, и отметил участие в этих событиях российских миротворцев.

По словам генерала, наши "голубые каски" продолжают круглосуточно отслеживать ситуацию в регионе в целом и на линии соприкосновения в частности. Главное, что отмечают в нашем оборонном ведомстве, - повсюду соблюдается режим прекращения огня. Спокойная обстановка позволяет военным РФ основательно обустраиваться в регионе. "Инженерными подразделениями миротворческих сил продолжается фортификационное оборудование наблюдательных постов с установкой габионов и оборудованием пунктов пропуска и транспортного контроля", - сообщил Конашенков.

Он уточнил, что для получения объективных данных на всех наблюдательных постах работают мобильные комплексы видеотрансляции и комплекты защищенной видеоконференцсвязи - МК ЗВКС. А в районах Лачинского коридора в населенных пунктах Тех и Мардакерт обстановку контролируют еще и с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Кроме того, российские миротворцы по-прежнему обеспечивают безопасное возвращение в Карабах беженцев, оказывают гуманитарную помощь местным властям, участвуют в восстановлении в регионе объектов гражданской и инженерной инфраструктуры. "За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 1479 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 28 тысяч беженцев", - рассказал Конашенков.

Военнослужащие наших миротворческих сил также продолжают очистку Нагорного Карабаха от неразорвавшихся боеприпасов. Так, лишь за минувшие сутки российские саперы очистили более 6 гектаров территории, 2 километра дорог, обнаружили и уничтожили 18 взрывоопасных предметов. "Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 1120 взрывоопасных предметов", - подытожил официальный представитель Минобороны РФ.

Он также рассказал, как при содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах Карабаха идет восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций. По словам генерала, за сутки восстановлено более 2 тысяч метров линий электропередач, семь опор ЛЭП, 1600 метров газопровода, 1200 метров линий связи и одна трансформаторная подстанция.

"В населенном пункте Ханабад выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 48 жителям, в том числе 12 детям. Продолжается развертывание второго военного госпиталя в населенном пункте Мардакерт", - отметил Конашенков.

Генерал добавил, что при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста в Карабахе ведется поиск и обмен телами погибших.

Юрий Гаврилов