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Несвоевременные обыски: откат при сближении Украины с НАТО (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Украина стремится в НАТО и вместе с тем предпринимает жесткие меры в отношении венгерского меньшинства. В ответ Венгрия блокирует политические переговоры между НАТО и Киевом. Вдобавок переговорам о вступлении Украины в НАТО препятствует наличие нерешенных конфликтов на украинской территории, пишет NZZ.

Вот уже три года Венгрия блокирует начало политических переговоров между НАТО и Киевом из-за дискриминационного закона о языке на Украине. Однако теперь украинская сторона предприняла жесткие меры в отношении венгерского меньшинства - и поставила на кон разрядку в этой сфере.

Накануне встречи глав МИД стран НАТО обострился конфликт между Киевом и Будапештом. Причиной стали обыски украинских спецслужб в офисах организаций этнических венгров на западе Украины. "Неприемлемо, чтобы страна, которая якобы хочет быть частью трансатлантического сообщества, оказывала давление на национальное меньшинство, представляющее страну - члена НАТО", - заявил по этому поводу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Заблокированное сближение

Спор между двумя странами вот уже три года блокирует политическое сближение Украины с НАТО. В 2017 году в Киеве были приняты три закона, призванные укрепить позиции украинского языка в этом многонациональном государстве, в первую очередь в области образования. Это затронуло, в частности, права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт, ощущающий ответственность за этих людей, с тех пор пользуется правом вето в НАТО, чтобы оказывать давление на Киев.

Хотя критику в адрес украинских законов разделяют и иностранные организации, в частности, Венецианская комиссия Совета Европы, в адрес Венгрии посыпались упреки в том, что она якобы служит интересам России: Москва выступает решительно против сближения Украины с НАТО, а аннексия Крыма привела к тому, что членство Украины в альянсе еще много лет не появится на повестке дня из-за нерешенного территориального конфликта на ее территории. Поэтому Венгрия согласилась на углубление сотрудничества по вопросам модернизации и укрепления армии, но ставит переговоры в рамках комиссии "НАТО-Украина" на уровне министров в зависимость от уступок с украинской стороны.

Политика разрядки не сработала

Готовность к переговорам с Венгрией после победы на выборах президента Украины в 2019 году продемонстрировал и Владимир Зеленский. Летом стороны договорились о механизмах для разрядки конфликта.

Однако осенью произошло очередное обострение - из-за местных выборов, принесших неутешительные для Зеленского результаты, по результатам которых политическим представителям этнических венгров в Закарпатье удалось укрепить свои позиции. В связи с этим Украина запретила въезд на свою территорию высокопоставленным представителям Будапешта, поскольку те якобы пытались вмешиваться в ход выборов. Эти упреки небезосновательны, так как Венгрия действительно оказывает представителям своих меньшинств в соседних странах финансовую и политическую поддержку, в том числе выдавая им венгерские паспорта, несмотря на запрет двойного гражданства на Украине.

Однако есть ощущение, что момент для обысков, организованных украинскими спецслужбами под предлогом борьбы с "сепаратизмом", был выбран не случайно. Наблюдатели говорят, что идет борьба за власть между президентом, его предшественником и политизированными органами юстиции, в число которых входят и спецслужбы.


Иво Мийнссен (Ivo Mijnssen)

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
NATO
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