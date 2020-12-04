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ТАСС

Телескоп Gaia подготовил самую детальную карту Млечного Пути

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Зонд GAIA
Зонд GAIA.
Источник изображения: © AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

На эту карту нанесли почти два миллиарда звезд

ТАСС, 3 декабря. Орбитальный телескоп Gaia подготовил самую детальную карту Млечного Пути, на которой отмечено точное положение почти двух миллиардов звезд. Об этом пишет пресс-служба Королевского астрономического общества Великобритании (RAS).

Телескоп Gaia запустили в космос в середине декабря 2013 года в точку Лагранжа L2, где притяжение Земли и Солнца уравновешивают друг друга. На протяжении последующих семи лет он наблюдал за более чем миллиардом звезд Млечного Пути

Благодаря этому астрономы смогут точно оценить расстояние до этих объектов и определить их размеры и тип. За прошлые годы участники проекта Gaia опубликовали два каталога с уточненными координатами 1,6 млрд светил, а также подготовили несколько карт ближайших окрестностей Солнечной системы.

Флор ван Леувен из Кембриджского университета и его коллеги подготовили третий вариант подобного каталога. На этот раз он включает почти 2 млрд звезд Млечного Пути. Около 300 тыс. из них расположены в ближайших окрестностях Солнечной системы, примерно в 326 световых годах от Земли, а также в двух крупнейших спутниках Млечного Пути - Большом и Малом Магеллановых Облаках.

Используя эти данные, ученые подготовили прогнозы относительного того, как будет меняться облик ночного неба планеты в ближайшие 1,6 млн лет, а также вычислили точную скорость движения Солнца вокруг центра нашей Галактики. Эти данные подтвердили, что Солнечная система, действительно, постепенно ускоряется - скорость ее движения по орбите увеличивается на 7 мм/с каждый год.

Кроме объектов Млечного Пути и ее спутников команда Gaia также получила координаты и вычислила размеры и температуру для нескольких десятков тысяч астероидов и комет. Благодаря этим данным ученые надеются узнать историю эволюции Земли и других миров Солнечной системы, а также точнее оценить опасность столкновения малых небесных тел с нашей планетой.

Ученые надеются, что благодаря полному набору данных, собирать которые Gaia закончит в конце 2022 года, можно будет повысить точность этих замеров примерно в два раза и открыть множество новых объектов как внутри нашей Галактики, так и за ее пределами. В будущем срок работы обсерватории могут продлить до 2025 года, если этому будут благоприятствовать запасы топлива и состояние инструментов.

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