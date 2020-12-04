С гусениц на колеса: как в КНДР модернизировали советскую "Луну"

Тактические ракетные комплексы 2К6 "Луна" находились на вооружении не только Советской армии, но и дружественных СССР стран.

Например, в середине 60-х годов около десятка пусковых установок 2П16 были поставлены в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Боевая машина была выполнена на шасси известного легкого плавающего танка ПТ-76, на который вместо башни с 76-мм пушкой установили направляющие для запуска неуправляемых ракет. Они имели обозначение 3Р9, весили 2300 кг и оснащались осколочно-фугасными боевыми частями массой 358 кг.

Это оружие обладало весьма посредственными характеристиками по дальности (всего 44600 м) и точности (отклонение от точки прицеливания могло составить около 1000 м).

Также неважными были характеристики подвижности. Хотя заявлялось, что максимальная скорость передвижения может по шоссе достигать 40 км/ч, с установленной ракетой она уменьшалась более чем в два раза.

Получив опыт эксплуатации такой техники, северокорейские инженеры решили провести модернизацию. Самым радикальным изменением стало другое шасси. Вместо гусеничного "поплавка" использовали доработанный трехосный полноприводный автомобиль КрАЗ. Чтобы уменьшить общую высоту, кабину разделили на две части, в освободившееся пространство поместили переднюю часть направляющей с ракетой. Разработчики явно вдохновлялись решениями, ранее примененными на ракетовозах МАЗ-543.

Точных данных о количестве переделанных машин нет, однако не исключено, что они находятся на вооружении до сих пор - в КНДР не спешат списывать даже давно устаревшую технику.

Алексей Брусилов