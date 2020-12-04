Минобороны Азербайджана заявило о гибели 2783 военных в Карабахе

В ходе осенней эскалации в Нагорном Карабахе погибли 2783 военнослужащих Азербайджана, более 100 военных считаются пропавшими без вести. Об этом сообщается на сайте азербайджанского оборонного ведомства в четверг, 3 декабря.

«На войне погибли 2783 военнослужащих. Личность 103 военнослужащих устанавливается путем анализа ДНК. Пропали без вести свыше 100 военнослужащих. Принимаются меры для установления их местонахождения и передачи семьям», — отметили в министерстве.

В настоящее время 1245 военнослужащих лечатся в медицинских учреждениях Азербайджана.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил 27 сентября Днем памяти погибших в ходе боевых действий в регионе. День победы в Карабахе будет праздноваться 10 ноября.

18 ноября минобороны НКР заявило о гибели 1586 армянских военных с начала эскалации конфликта в Карабахе.

27 сентября в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое 9 ноября. Его подписали Азербайджан и Армения при посредничестве России. Перемирие наступило с 10 ноября.

Согласно документу, военные Баку и Еревана остаются на уже занятых позициях. Армянская сторона обязалась передать азербайджанской контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего НКР с Арменией, размещаются российские миротворцы.

20 ноября Азербайджану официально передали Агдамский район, 25 ноября — Кельбаджарский, а 1 декабря — Лачинский.