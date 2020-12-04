Войти
WarSpot

Российский «Охотник» испытали с бутафорскими ракетами

287
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Российский дрон С-70 «Охотник» готовят к борьбе с воздушными целями. Вчера, 2 декабря, информационное агентство РИА Новости сообщило о том, что беспилотник совершил полёт в роли ведомого перехватчика с имитацией вооружения.

«Охотник» выполнил несколько полётов с функциональными имитаторами ракет класса «воздух-воздух». Тесты позволят оценить сопряжение бортового оборудования беспилотника с системами наведения ракет и электроникой ведущего самолёта Су-57», — рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотник С-70 «Охотник»

Источник изображения: function.mil.ru

Детали испытаний не разглашаются, однако известно, что функциональный имитатор представляет собой ракету с системой наведения, но без двигателя и боевой части. Для тестовых полётов C-70 использовались имитаторы с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Первый образец беспилотника, разрабатываемого в рамках проекта «Охотник-Б», был построен на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова (филиал компании «Сухой»). Ранее сообщалось, что с ноября 2018 года он проходит там заводские наземные испытания.

По неофициальной информации, размах крыла «Охотника» достигает 19 м, длина аппарата — 14 м. Взлётная масса составляет около 25 т, из них 2,8 т приходится на вооружение. На малых высотах аппарат сможет разгоняться до 1400 км/ч, дальность полёта составит 5000 км. Предполагается, что «Охотник» будет работать в паре с истребителем Су-57 и наносить удары по команде его пилота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
НАЗ Чкалова
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
11.02.2019
Гуаньча (Китай): первая в мире гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности принята на вооружение, но пока что неофициально
30.01.2019
Источник: системы БПЛА "Охотник" испытывают на Су-57
02.07.2018
В Новосибирске прошла выкатка нового тяжелого беспилотника
27.08.2013
Завтрак на взлете
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35