Российский «Охотник» испытали с бутафорскими ракетами

Российский дрон С-70 «Охотник» готовят к борьбе с воздушными целями. Вчера, 2 декабря, информационное агентство РИА Новости сообщило о том, что беспилотник совершил полёт в роли ведомого перехватчика с имитацией вооружения.

«Охотник» выполнил несколько полётов с функциональными имитаторами ракет класса «воздух-воздух». Тесты позволят оценить сопряжение бортового оборудования беспилотника с системами наведения ракет и электроникой ведущего самолёта Су-57», — рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотник С-70 «Охотник» Источник изображения: function.mil.ru

Детали испытаний не разглашаются, однако известно, что функциональный имитатор представляет собой ракету с системой наведения, но без двигателя и боевой части. Для тестовых полётов C-70 использовались имитаторы с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.

Первый образец беспилотника, разрабатываемого в рамках проекта «Охотник-Б», был построен на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова (филиал компании «Сухой»). Ранее сообщалось, что с ноября 2018 года он проходит там заводские наземные испытания.

По неофициальной информации, размах крыла «Охотника» достигает 19 м, длина аппарата — 14 м. Взлётная масса составляет около 25 т, из них 2,8 т приходится на вооружение. На малых высотах аппарат сможет разгоняться до 1400 км/ч, дальность полёта составит 5000 км. Предполагается, что «Охотник» будет работать в паре с истребителем Су-57 и наносить удары по команде его пилота.