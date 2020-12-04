Ливан намерен закупить в США ББМ M1152 HMMWV – DSCA

ЦАМТО, 3 декабря. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Ливану в рамках программы "Иностранные военные продажи" многоцелевых высокомобильных бронемашин M1152 HMMWV (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle) и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 55,5 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 1 декабря.

Правительство Ливана обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения до 300 многоцелевых высокомобильных бронемашин M1152 HMMWV (покупка двумя партиями по 150 ед. каждая). Запрос также включает поставку запасных частей и агрегатов, передачу технической документации, предоставление учебного оборудования, обучение личного состава, услуги технической и логистической поддержки и другие элементы логистики и поддержки программ.

Как заявлено, "реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить боеспособность страны-партнера, которая продолжает оставаться важной силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".

Продажа запрошенной техники позволит ВС Ливана противостоять существующим и перспективным угрозам за счет улучшения возможностей по переброске войск и грузов по территории страны для противодействия экстремистским организациям и обеспечения безопасности границ. ВС Ливана не испытают затруднений при приемке техники на вооружение, поскольку в настоящее время эксплуатируют более тысячи HMMWV в различных вариантах.

Основным подрядчиком выбрана компания American General.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.