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Российская газета

Видео: что происходит с торпедой при пуске

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Военные Нидерландов опубликовали видеоролик о запуске с борта подводной лодки учебной торпеды МК48.

Природа подводной войны такова, что во время пуска никто не видит механизм торпедного аппарата и торпеду, выброшенную из него. После загрузки торпеды и команды на погружение экипаж подводной лодки оказывается по ту сторону герметичного корпуса и не может проследить за цепочкой событий.

Как сообщается в аннотации, стрельбы производились с субмарины Walrus. Учебная торпеда, в отличие от обычной, после пуска поднимается на поверхность, чтобы ее было легче найти для дальнейшего использования.

Отметим, что дизель-электрические подводные лодки типа Walrusklasse разработаны в конце 1970-х годов.

Все лодки серии получили имена в честь морских млекопитающих - "Морж", "Морской лев", "Дельфин" и "Морская свинья".


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Продукция
Mk.48
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