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Российская газета

Выпуск копии американской ракеты Hellfire наладили в Иране

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Источник изображения: rg.ru

Известную американскую противотанковую управляемую ракету AGM-114 Hellfire смогли успешно скопировать в Иране.

Как известно, эта ПТУР является штатным вооружением вертолетов AH-64 Apache, AH-1Z Viper, OH-58 Kiowa, а также ударных беспилотников MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper.

Созданный клон, получивший обозначение Ghaem-114, в настоящее время демонстрируется на проходящей в Тегеране выставке достижений и перспективных разработок, предназначенных для военно-морских сил.

Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, о существовании такого оружия стало известно в феврале текущего года, когда ракеты заметили на фотографиях одного из модернизированных вертолетов Bell-214A Корпуса стражей исламской революции. Но тогда их показали издалека, а сейчас уже можно увидеть крупным планом.

Учитывая, что США активно использовали Hellfire в течение многих лет в соседних Ираке и Афганистане, вероятно, иранцам не составило большого труда достать их.

Судя по фото, у четырех показанных ракет разные головки наведения: тепловизионная, телевизионная, полуактивная лазерная и, как предполагают, активная радиолокационная. Если в Иране в самом деле удалось воссоздать четвертый вариант, способный действовать по принципу "выстрелил-забыл", то это можно считать большим достижением военной промышленности Исламской республики.

Это не первый случай такого реверс-инжиниринга американских технологий. Известно, что раньше иранцы успешно копировали M47 Dragon и BGM-71 TOW. Последние выпускаются в различных модификациях, в том числе с тандемными кумулятивными боевыми частями. Эти ПТРК использовались в Сирии, Ираке, Ливане и Йемене.


Алексей Моисеев

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Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Йемен
Ливан
Сирия
США
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
AH-64
Bell OH-58
BGM-71 ТOW
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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