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ТАСС

В Петербурге стартовал юбилейный форум космических технологий "Космостарт"

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Невский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

В этом году он будет посвящен теме применения технологий искусственного интеллекта для космических исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Пятый всероссийский форум космонавтики и авиации "Космостарт" открылся в онлайн-формате в "Точке кипения" Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). В этом году он будет посвящен теме применения технологий искусственного интеллекта для космических исследований.

"Я хотела бы отметить, что наш форум появился пять лет назад и тогда мы начинали с 300 участников. Однако его популярность за прошедшие годы стремительно росла, и сегодня мы уже четко можем сказать, что здесь и сейчас находится 12 регионов и 1,5 тыс. человек. Традиционно наш форум ежегодно посвящен памятным датам, связанным с космосом, но в этом году мы решили отойти от этого и решили связать космос и искусственный интеллект", - сказала на церемонии открытия ректор ГУАП Юлия Антохина.

Как пояснили в пресс-службе вуза, в этом году торжественное открытие и панельная дискуссия будет проводиться в особом формате - соведущим площадок выступит искусственный интеллект. Кроме того, будут введены и другие форматы - онлайн-встречи и беседы с российскими пилотами, проектная онлайн-сессия, "Космический квиз". Главным событием "Космостарта" станет диалог с космонавтами: в этом году ГУАП посетят летчики-космонавты Александр Лазуткин и Михаил Корниенко.

"На лекциях и мастер-классах участники "Космостарта" получат уникальную возможность пообщаться с ведущими экспертами и специалистами госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия" им. С. П. Королева, НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина, ЦНИИмаш, НПО им. С. А. Лавочкина, Института космических исследований РАН и узнать подробности о перспективах развития отечественной космонавтики и авиации", - сообщили в пресс-службе. Форум продлится до 5 декабря.

Кроме того, 5 декабря на форуме стартует проект "Арт-терапия", в рамках которого будет создан специальный чехол для российского скафандра "Орлан", состоящий из рисунков детей с онкологическими заболеваниями. Чехол из рисунков отправится на Международную космическую станцию. Проект "Арт-терпия" уже "посетил" Швейцарию, Великобританию, Францию, Германию, Бельгию, Армению и Замбию. Санкт-Петербург станет 15 городом России, принимающим участие в проекте и завершающим создание экспоната.

Всероссийский форум "Космостарт" проводится в ГУАП с 2016 года совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией Федерации космонавтики России и Роскосмосом при поддержке Росмолодежи.

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