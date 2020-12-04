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Военный парад в Центральноафриканской Республике

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в Центральноафриканской республике

1 декабря 2020 года в столице Центральноафриканской Республики городе Банги прошел военный парад в честь Дня Республики. На параде впервые были продемонстрированы, переданные Россией на безвозмездной основе в рамках военно-технической помощи бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2. Охрану высокопоставленных лиц, в том числе и президента страны Фостен-Арканжа Туадеры, осуществляли российские военные советники, а проход бронетехники открыл российский оркестр барабанщиков. Как ранее сообщал Коммерсантъ в 2018 году Минобороны России отправило в ЦАР пять военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих для вооруженных сил ЦАР.

Рлссийские военные советники осуществляют охрану президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры

Российский оркестр барабанщиков открывает проход бронетехники

БРДМ-2

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-16
HQ-9
БРДМ-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Издания
Военный Парад
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