Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Новый контракт на поставку Японии крылатых ракет JSM

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1 декабря Kongsberg Defense & Aerospace (KDA) опубликовала сообщение для фондовой биржи о заключении второго (дополнительного) контракта с Японией на поставку крылатых ракет JSM (Joint Strike Missile) для истребителей F-35A. Его общая стоимость составила 820 миллионов норвежских крон (74,5 млн. долл.). При этом воспользовались положением о возможных опционах, включенным в первый контракт от 11 ноября 2019 года на поставку КР JSM стоимостью 450 миллионов норвежских крон (примерно 49,5 млн. долл.). Таким образом, общая стоимость заказа составила 124 млн. долларов. Ранее этой осенью в японских СМИ появилось несколько сообщений от осведомленных источников в министерстве обороны, что первые ракеты они планируют получить в апреле 2021 года. Исходя из оценки стоимости единичного изделия в 1,5 млн. долл., заказанная партия JSM для Японии может составлять 82 ракеты (по контракту с ВМС США от мая 2018 г. заказаны восемь КР NSM и одна система управления огнем за 14,9 млн. долл.).

Крылатая ракета JSM в отсеке вооружения F-35 © Raytheon

В течение последних лет Япония несколько раз заявляла о намерениях приобрести новое высокоточное авиационное вооружение большой дальности, включая норвежские JSM для F-35A. Япония станет крупнейшим пользователем Lightning II после США, закупив в общей сложности 147 машин - 105 F-35A и 42 F-35B. Последние будут базироваться на так называемых эсминцах-вертолетоносцах "Идзуму" и "Кага", крупнейших кораблях так называемых сил самообороны Японии.

О том, что Япония намерена приобрести крылатые ракеты впервые стало известно в декабре 2017 года, когда планируемую программу JSM включили в военный бюджет на 2018 финансовый год. Осенью 2018-го в ежегодном послании министерства обороны КР JSM назвали важным элементом усилий по повышению обороноспособности Японии во все более сложной международно-политической обстановке региона, связанной с соседними Россией, Китаем и Северной Кореей.

Однако никаких конкретики не было до марта 2019 года, когда подписали рамочное соглашение, а в ноябре того же года наконец-то последовало заключение первого твердого контракта на 450 миллионов норвежских крон.

JSM - единственная крылатая ракета, которую самолеты F-35A/C могут нести внутри отсека вооружения. При этом она выполнена с применением технологий малой заметности, а система наведения позволяет с высокой точностью поражать как морские, так и наземные цели на дальностях до 200 км по маловысотному профилю полета и до 550 км по комбинированному.

Ранее единственным эксплуатантом JSM являлась сама Норвегии. Командование ВВС планируют провести интеграцию JSM на своих F-35A в 2022-2024 годах, завершив ее в 2025-м с объявлением о достижении самолетами полной боеспособности FOC (Full Operative Capability).

Япония - первый экспортный заказчик JSM. Следующим вскоре может стать Австралия. KDA сотрудничает BAE Systems Australia с 2015 года для разработки пассивной радиолокационной ГСН, ее интеграции на JSM в дополнение тепловизионной. Недавно KDA разместила у BAE Australia первый заказ на производство новой аппаратуры.