В интересах Минобороны РФ выведены на орбиту космические аппараты

С космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2».

Она выведет на орбиту блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1» для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации.

«Все предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2» была взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Германа Титова Космических войск ВКС», - отметили в Минобороны.

Отмечается, что в расчетное время разгонный блок «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» и спустя два часа успешно вывел космические аппараты на расчетную орбиту.

После выведения на орбиту космическому аппарату Минобороны России присвоен порядковый номер «Космос-2548», а спутники «Гонец-М» были переданы на управление заказчику, который будет управлять ими в процессе орбитального полета.