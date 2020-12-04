Попытка скопировать русский «Триумф» у турков закончилась фиаско

Анкара, приобретя у России современные ЗРК С-400 «Триумф», попыталась их изучить, чтобы наладить производство собственных аналогов.

Так как российские производители отказались предоставлять Турции полную техническую информацию о работе этих комплексов и право на использование их систем в своих разработках, турецкие военные попытались самостоятельно разобраться с этим. Однако, зарубежные коллеги, полезши в «потроха» «Триумфов» не учли их защиту, что привело к выводу из строя отдельных элементов. В результате турки до сих пор не могут работу зенитно-ракетных комплексов, поэтому они до сих пор не приняты на вооружение.

«Эрдоган заявлял, что Турция примет на вооружение комплексы С-400 ещё в апреле. Однако, с момента поставок С-400 в Турцию прошло уже более года, а каких-либо подвижек так и не произошло, причём, проблема является более чем странной на фоне того, что Анкара так и не опубликовала поражение целей в рамках проводимых испытаний. Всё что мы увидели, это пуск ракеты, но никак не поражение цели», - цитирует Free News эксперта.