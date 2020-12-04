Войти
Российская газета

Российский крейсер вошел в список лучших боевых кораблей мира

307
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Севмаша

Издание Military Watch Magazine представило рейтинг самых лучших боевых кораблей. В этой пятерке и российский крейсер "Адмирал Нахимов".

Как отметили в издании, самыми мощными классами надводных кораблей являются эсминцы и крейсеры, последние находятся на вооружении исключительно России и США. Среди новых технологий, используемых на кораблях - двухдиапазонные радары, многоцелевые системы вертикального пуска, малозаметные корпуса и новые типы боеприпасов, в том числе гиперзвуковое оружие.

Российские атомные крейсеры назвали одними из самых смертоносных в мире. "Адмирал Нахимов", один из кораблей этого проекта, в настоящий момент проходит модернизацию. Но даже в изначальном виде он опасен для противников. Основное вооружение - крылатые противокорабельные ракеты П-700, каждая весом семь тысяч килограммов. Они имеют уникальный режим наведения, когда одна поднимается на большую высоту и обозначает цели для другой.

Ракеты имеют 750-килограммовые боеголовки, обладают высокой маневренностью, что затрудняет их перехват. Они могут быть оснащены и ядерными боеголовками. Однако и без них способны нейтрализовать подавляющее большинство вражеских кораблей одним прямым попаданием из-за их огромных размеров и скорости

Как считает издание, после модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" будет иметь еще большее преимущество перед конкурирующими классами боевых кораблей, поскольку получит современное вооружение и новые системы радиоэлектронной борьбы.

В число самых боеспособных надводных кораблей по версии Military Watch Magazine также вошли китайские эсминцы проектов 055 и 052D, южнокорейский эсминец проекта "Седжон Великий" и японский эскадренный миноносец проекта Maya.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
052D
Адмирал Нахимов
Проекты
KDX-III
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
07.09.2020
Китай и США: сравнение совокупных национальных потенциалов
14.03.2017
Догнать гиперзвук. Китай ускоряет создание "армии будущего"
18.07.2016
THAAD: какая страна станет "ядерной подушкой безопасности" для Китая?
05.08.2013
Семь раз отмерить
07.03.2012
Что определит дальнейшую эволюцию классических войн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35