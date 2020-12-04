Российский крейсер вошел в список лучших боевых кораблей мира

Издание Military Watch Magazine представило рейтинг самых лучших боевых кораблей. В этой пятерке и российский крейсер "Адмирал Нахимов".

Как отметили в издании, самыми мощными классами надводных кораблей являются эсминцы и крейсеры, последние находятся на вооружении исключительно России и США. Среди новых технологий, используемых на кораблях - двухдиапазонные радары, многоцелевые системы вертикального пуска, малозаметные корпуса и новые типы боеприпасов, в том числе гиперзвуковое оружие.

Российские атомные крейсеры назвали одними из самых смертоносных в мире. "Адмирал Нахимов", один из кораблей этого проекта, в настоящий момент проходит модернизацию. Но даже в изначальном виде он опасен для противников. Основное вооружение - крылатые противокорабельные ракеты П-700, каждая весом семь тысяч килограммов. Они имеют уникальный режим наведения, когда одна поднимается на большую высоту и обозначает цели для другой.

Ракеты имеют 750-килограммовые боеголовки, обладают высокой маневренностью, что затрудняет их перехват. Они могут быть оснащены и ядерными боеголовками. Однако и без них способны нейтрализовать подавляющее большинство вражеских кораблей одним прямым попаданием из-за их огромных размеров и скорости

Как считает издание, после модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" будет иметь еще большее преимущество перед конкурирующими классами боевых кораблей, поскольку получит современное вооружение и новые системы радиоэлектронной борьбы.

В число самых боеспособных надводных кораблей по версии Military Watch Magazine также вошли китайские эсминцы проектов 055 и 052D, южнокорейский эсминец проекта "Седжон Великий" и японский эскадренный миноносец проекта Maya.

Светлана Цыганкова