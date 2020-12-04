Войти
ЦАМТО

Китай передал ВС Уругвая партию военной техники

294
0
0
Экипаж танка M24 Chaffee уругвайской армии
Экипаж танка M24 Chaffee уругвайской армии.
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 3 декабря. Правительство Китая передало в дар Вооруженным силам Уругвая различную военную технику на сумму 4,5 млн. долл.

Церемония передачи состоялась на базе Службы материально-технического снабжения СВ Уругвая при участии министра обороны Хавьера Гарсиа и посла Китая в Уругвае Ван Ганга.

По имеющейся информации, это одиннадцатая безвозмездная передача Китаем военной техники ВС Уругвая с 1988 года. В пакет помощи вошли 700 комплектов средств индивидуальной защиты для сухопутных войск, 2000 бронежилетов, 3000 баллистических шлемов, 20 переносных тактических радиостанций HF MR 9360, 10 стационарных тактических радиостанций HF MR 9360, 30 нашлемных приборов ночного видения IR580C. СВ Уругвая также получили 100 тепловизионных прицелов BOE-007 для винтовок, которые обладают функцией самокалибровки, оснащены встроенным дальномером, а также могут записывать и обмениваться видео по беспроводной линии связи. Оборудование будет распределено между подразделениями для улучшения взаимодействия между различными видами Вооруженных сил Уругвая.

В рамках церемонии министр обороны Х.Гарсиа заявил, что в настоящее время страны ведут переговоры о подписании нового соглашения о военном сотрудничестве для получения других типов техники и оборудования, которые он назвал "очень значимым и необходимым даром".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Уругвай
Похожие новости
30.03.2016
FIDAE-2016: Южная Америка в структуре мирового импорта ВиВТ в 2007-2018 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.
15.04.2015
Россия обсудит ВТС со странами Латинской Америки
15.04.2013
Рейтинг стран-поставщиков по фактическому экспорту РАВ в регион Латинской Америки в 2005-2012 гг
09.04.2013
Рынок вооружений стран Латинской Америки в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013-2016 гг.
07.12.2012
Объем экспорта вооружений в страны Южной Америки по периоду 2004-2011 гг. составил около 18,5 млрд долларов
18.04.2007
"Рособоронэкспорт" открыл лицевой счет. Подписан первый крупный военный контракт в этом году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.12 05:55
  • 42
«Не бояться смерти»: Китай готовится к войне
  • 04.12 02:31
  • 1
Запущенные с Плесецка спутники "Гонец-М" взяты на управление - Рогозин
  • 04.12 02:17
  • 199
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 04.12 01:47
  • 8
Россия разместила С-400 на Курилах. Япония протестует
  • 04.12 01:42
  • 6
Авария атомного лихтеровоза «Севморпуть» во время рейса в Антарктику
  • 04.12 01:33
  • 1
"Заняли сторону": Небензя об отказе стран от встречи в СБ ООН по Украине
  • 03.12 22:44
  • 7
Названы самые загадочные подлодки в мире
  • 03.12 22:30
  • 4
DR (Дания): нападение, которое стерло бы Данию с лица земли
  • 03.12 21:10
  • 1
F-22 и F-35: российский «Контейнер» засек самолеты-«невидимки» НАТО
  • 03.12 19:31
  • 42
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 03.12 18:59
  • 2
Поставки импортных комплектующих для SSJ-100 оказались под угрозой
  • 03.12 18:57
  • 4
В Азербайджане отвергли версию Т-72 превосходившую пожароопасный "Аслан"
  • 03.12 17:51
  • 10
Разработчик рассказал о способности РЛС "Контейнер" обнаруживать "стелсы"
  • 03.12 16:58
  • 1
Стратегический доклад НАТО: под знаком России и Китая (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)
  • 03.12 16:22
  • 6
В России обнаружили F-35