Китай передал ВС Уругвая партию военной техники

ЦАМТО, 3 декабря. Правительство Китая передало в дар Вооруженным силам Уругвая различную военную технику на сумму 4,5 млн. долл.

Церемония передачи состоялась на базе Службы материально-технического снабжения СВ Уругвая при участии министра обороны Хавьера Гарсиа и посла Китая в Уругвае Ван Ганга.

По имеющейся информации, это одиннадцатая безвозмездная передача Китаем военной техники ВС Уругвая с 1988 года. В пакет помощи вошли 700 комплектов средств индивидуальной защиты для сухопутных войск, 2000 бронежилетов, 3000 баллистических шлемов, 20 переносных тактических радиостанций HF MR 9360, 10 стационарных тактических радиостанций HF MR 9360, 30 нашлемных приборов ночного видения IR580C. СВ Уругвая также получили 100 тепловизионных прицелов BOE-007 для винтовок, которые обладают функцией самокалибровки, оснащены встроенным дальномером, а также могут записывать и обмениваться видео по беспроводной линии связи. Оборудование будет распределено между подразделениями для улучшения взаимодействия между различными видами Вооруженных сил Уругвая.

В рамках церемонии министр обороны Х.Гарсиа заявил, что в настоящее время страны ведут переговоры о подписании нового соглашения о военном сотрудничестве для получения других типов техники и оборудования, которые он назвал "очень значимым и необходимым даром".