"Оруженосец" Су-57: The Drive оценил новые способности "Охотника"

The Drive оценил российский БПЛА "Охотник" в роли перехватчика.

Портал The Drive отреагировал на испытания российского беспилотника "Охотник" в качестве перехватчика. Напомним, они состоялись 2 декабря на полигоне Ашулук. Дрон был вооружен имитаторами ракетами класса "воздух-воздух" с инфракрасной головкой и радиолокационной системой самонаведения, но без двигателей и боеголовок.

Обозреватель Томас Ньюдик уверен, что это может стать важным шагом для России. Поскольку "Охотник" находится на раннем этапе испытаний, в его арсенал должны, вероятно, входить ракеты, которые либо уже состоят на вооружении, либо находятся на поздней стадии разработки, предполагает автор. Основным средством ближнего воздушного боя в России в настоящее время являются ракеты семейства Р-73 и Р-74М. Кроме того, идут работы над ракетой К-74М2, предназначенной для внутренних отсеков истребителя Су- 57. Эта же ракета могла бы стать подходящим кандидатом для внутренней перевозки на "Охотнике", пишет The Drive.

Что касается ракет средней дальности, то сейчас Россия уделяет особое внимание Р-77 и улучшенным Р-77-1, а К-77М уже оптимизированы для внутренних отсеков Су-57.

В отчете с испытаний также говорится о том, что они дают возможность оценить взаимосвязь авионики беспилотника с системами наведения ракет и головным самолетом Су-57. "Это добавляет веса сообщениям о том, что планируется использовать "Охотник", по крайней мере частично, в качестве дополнения к истребителю Су-57 в роли ведомого", - отмечает обозреватель. - "Ранее Минобороны России заявляло, что "Охотник" расширит зону действия радара Су-57 и обеспечит обнаружение целей для применения оружия воздушного базирования. Если это так, то беспилотник тоже может атаковать воздушные цели с помощью собственного оружия, хотя степень его автономии, неясна. Однако способность "Охотника" нести ракеты сама по себе предоставит ему в будущем роль "носителя оружия" для Су-57, увеличивая доступный арсенал истребителя, и позволяя удерживать его подальше от вражеских истребителей и других угроз".

Неизвестно, будут ли ракеты класса "воздух-воздух" закреплены на внешних точках подвески "Охотника", или во внутренних отсеках. Внешнее размещение снизит малозаметные характеристики дрона. Однако это не является проблемой в том случае, если его роль заключается в увеличении количества ракет, доступных для Су-57.

С другой стороны, внутреннее размещение наступательного оружия позволит ему выполнять ударную роль, для которой предназначался "Охотник".

Олег Корякин