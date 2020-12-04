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Российская газета

США возрождают Атлантический флот для противодействия ВМФ России

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: rg.ru

ВМС США будут реорганизованы для противодействия "угрозам со стороны Китая и России", в частности, в их составе вновь появится Атлантический флот. С таким заявлением выступил глава ВМС Кеннет Брейтуэйт, сообщает Military.com.

- Чтобы противостоять морским вызовам на Атлантическом театре военных действий, мы переименуем Командование сил флота в Атлантический флот США, - пояснил чиновник. - Мы переориентируем наши военно-морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу - контроль морских подходов к Соединенным Штатам и к нашим союзникам.

Атлантический флот, отметил Брейтуэйт, будет противостоять российскому ВМФ, который "развертывается все ближе и ближе к Восточному побережью". Такой флот в США уже существовал с 1906 по 2006 годы, но затем название изменили на Командование силами флота. Это было связано со смещением акцентов в проведении различных операций в сторону Ближнего Востока. Тогда американские военные, видимо, считали, что сама Атлантика не требует столь пристального внимания. Теперь концепция вновь поменялась.

- Когда моряки покидают Восточное побережье, они должны понимать, что действуют в оспариваемом пространстве, - заявил весной командир 2-го флота США Эндрю Льюис. - Наши корабли больше не могут рассчитывать на работу в безопасности на Восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику.


Алексей Иванов

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Страны
Китай
Россия
США
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