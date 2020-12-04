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РИА Новости

"Очередной прорыв России". В Китае обсудили ракету "Сармат"

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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 3 декабря/ Радио Sputnik. Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" восхитила пользователя WeChat, который назвал ее лучшей в мире, передает РИА Новости.

По мнению неизвестного автора комментариев, запуска одной такой ракеты будет достаточно, чтобы уничтожить целый город. Мужчина отметил, что она обладает дальностью полета в 18 тысяч километров.

По данным агентства, пользователь назвал создание "Сармата" "очередным прорывом России в условиях тотальной американской блокады".

Кроме того, автор сообщений отметил, что благодаря таким ракетам как "Кинжал" и "Авангард", Россия опережает другие страны в этой сфере вооружений.

На 2021 год запланировано принятие на вооружение нового ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 "Сармат". На данный момент новое оружие проходит цикл испытаний, и основная часть данных по нему пока остается секретной. "Сармат" заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

Ранее радио Sputnik сообщило, что АПЛ "Казань" провела успешные пуски в Белом море.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Казань АПЛ
РС-20В
Сармат МБР
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